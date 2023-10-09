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Как теперь будет проходить вакцинация от Covid-19 и кому нужно делать бустер

Как теперь будет проходить прививка от коронавируса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Официально пандемия коронавируса в мире окончилась. Однако, вакцинация остается лучшим способом защитится от этого вируса.

О том, как теперь будет проходить вакцинация от Covid-19 и кому нужно делать бустерную дозу, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.

Как теперь будет проходить вакцинация от коронавируса

"Утвердили обновленные рекомендации по вакцинации против Covid-19 на 2023-2024 годы. Основой для защиты против тяжелого течения Covid-19 является курс из трех прививок. То есть две дозы первичной вакцинации и первую бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев", - объясняют медики.

3 прививки - это обще рекомендуемый курс вакцинации для каждого. Все последующие прививки после третьей - это дополнительный бустер (в некоторых странах он называется "сезонный бустер"). Врач его рекомендует пациентам из группы риска тяжелого течения Covid-19", - отмечают в Минздраве.

Кому нужна бустерная доза:

  • людям старше 60 лет
  • тем, кто имеет серьезные сопутствующие болезни
  • людям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной болезни

Украинцы, которые не относятся к вышеупомянутым группам риска, но планируют получить и "дополнительный бустер", например, для поездки в страны, где есть требования иметь дополнительную прививку, или изъявившие желание получить "дополнительный бустер" - могут привиться после консультации с семейным врачом в амбулатории или в пункте прививки.

Достаточно ли вакцины в Украине

В Украине более 5 млн доз вакцины против Covid-19. Прививки остаются бесплатными для каждого украинца, отмечают в Минздраве.

Привиться можно в соответствующих пунктах или в амбулатории через запись у своего семейного врача. В Минздраве отметили, что в Украине также доступна вакцина против Covid-19 для прививки детей с 5-летнего возраста.

Вместе с тем отметим, то украинцы в Facebook пишут о том, что в некоторых заведениях нет вакцины, или же медики ее не хотят колоть.

Украинцы жалуются, что не могут вакцинироваться от Covid-19 (скриншот)

Ранее мы писали о том, что нужно знать о вакцинации против гриппа у детей.

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