Как употреблять меньше соли, которая является причиной инсульта и инфарктов

Натрий, то есть соль, является важным минералом. Он нужен для организма в относительно небольших количествах, чтобы поддерживать баланс жидкости в организме и нормальное функционирование мышц и нервов. Однако избыток содержащегося в соли натрия повышает риск высокого кровяного давления, что является основной причиной инсульта и инфаркта миокарда.

Как уменьшить употребление соли украинцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Как избыток натрия влияет на организм и как уменьшить его потребление

Чрезмерное потребление натрия приводит к задержке воды в организме, поскольку вызывает попытки организма разбавить этот элемент. Это увеличивает количество жидкости в кровеносных сосудах, повышая АД и заставляя сердце работать интенсивнее. Постоянно высокое давление может привести к сердечным заболеваниям, инсульту, сердечной недостаточности, проблемам с почками и даже слепоте. С возрастом АД обычно возрастает, поэтому важно контролировать потребление натрия.

Исследования 2019 показали, что в Украине потребление поваренной соли (содержащей натрий) значительно превышает рекомендованную норму, почти в три раза. Среднесуточное потребление составляет 12,6 грамма, тогда как норма – всего 5 граммов. Кроме того, исследования показали, что украинские дети также потребляют больше соли, чем это безопасно для их здоровья: дети дошкольного возраста - 6,4 г, младшие школьники - 7,4 г, а подростки - 9,2 г соли на сутки.

Рекомендуемая максимальная суточная норма натрия для людей от 14 лет составляет 2300 мг, что эквивалентно 5 граммам соли. 70% натрия в питании поступает из обработанных продуктов и ресторанных блюд, таких как пицца, бургеры, чипсы, попкорн, соусы и прочее. Даже продукты, не имеющие соленого вкуса, таких как крупа и выпечка, могут содержать много натрия.

Как снизить содержание натрия в вашем меню

Уменьшите потребление продуктов с высоким содержанием натрия

Ограничивайте использование пакетированных соусов, смесей и быстрых блюд. В ресторанах спрашивайте содержание соли в блюдах, просите подавать соусы отдельно и старайтесь использовать их меньше.

Выбирайте продукты с меньшим содержанием натрия. Сравнивайте этикетки перед покупкой - например, в 100 г хлеба может быть от 1 г до более 1,5 г соли.

Следите за потреблением натрия

Потребляйте до 2 г натрия в день (или 5 г соли). Продукты с содержанием 5% или менее суточной нормы натрия на порцию считаются низкими, а 20% и более - высокими.

Ограничьте количество соли при приготовлении пищи

Для добавления вкуса используйте травы, специи и приправы вместо соли.

Выбирайте свежие, замороженные или консервированные овощи с низким содержанием натрия (или без добавления соли), а также продукты как орехи и закуски с минимальным содержанием натрия.

Промывайте консервированные продукты

Перед употреблением промывайте консервы, такие как фасоль, тунец и овощи, чтобы удалить часть натрия.

Контролируя потребление натрия вы поможете сохранить здоровье и поддержать нормальный уровень кровяного давления.