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Как общаться с токсичными людьми без вреда для себя: 7 советов от психолога

Как уберечься от токсичных людей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Общение с токсичными людьми оставляет неприятные ощущения, которые могут нас опустошать. Лучше избегать каких-либо контактов с такими лицами, но если это невозможно, то нужно хотя бы знать, как взаимодействовать с ними и при этом не позволить себе навредить.

Об этом рассказала психолог Валерия Синченко в Instagram.

Не ждите, что такой человек изменится

Не стоит ожидать, что токсичный человек поймет свои изъяны и изменит свое поведение и отношение к окружающим. Гораздо легче вам будет просто общаться, понимая, что человек вот такой и никак иначе.

Отстаивайте личные границы

Расставьте свои границы и ни при каких обстоятельствах не позволяйте их переходить! Есть то, что вам неприемлемо и вы не должны жертвовать собой.

Не позволяйте собой манипулировать

Помните, что токсичный человек - это манипулятор. Не начинайте играть в его игру, потому что хуже сделаете только себе.

Будьте откровенны

Четко формулируйте свое мнение/позицию и будьте непреклонны в своих ответах. Это очень часто пугает токсичных людей. Откровенно говорите, что именно вас не устраивает.

Не поддавайтесь эмоциям

Когда вами овладевают неконтролируемые эмоции, конфликтом автоматически начинает управлять токсический человек. Поэтому не дайте эмоциям поглотить вас.

Контролируйте разговор

Берите контроль над разговором в свои руки. Если ты не хочешь слушать: "как все плохо", или обсуждать "почему я такая несчастная", то прекращайте сразу такой разговор.

Сведите к минимуму общение

Старайся сократить разговор до минимума. Пользы от него не будет никакой, кроме того, что вы будете накапливать негатив внутри себя.

"Я вообще за то, чтобы прекратить общение с токсичными людьми, но если это невозможно, то нужно хотя бы соблюдать правила общения с ними. Понимая, что вообще происходит, вы поможете прежде всего себе не стать жертвой провокаций, избежать навеянного чувства вины и не заряжаться негативом", - говорит психолог.

Раньше мы рассказывали о том, какие токсические чувства разрушают ваше "я".

Читайте также о том, как общаться с конфликтными людьми, чтобы это не доходило до скандалов.

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