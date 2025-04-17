Как сказать партнеру, что боишься болезней или беременности - и не испортить отношения

По словам эксперта, такой разговор может казаться неудобным, но на самом деле он является частью зрелых и ответственных отношений. Конечно, в начале отношений вам может быть неловко разговаривать на такие темы. И это волнует одинаково, как мужчин, так и женщин.

"Однако, говорить на тему контрацепции, нежелательной беременности или страха задеть какое-то заболевание - нужно. И желательно до того, как вы доберетесь впервые до постели. Потому что решать проблемы потом - не лучший вариант начинать отношения", - говорит Виталий Курсик.

Выбирай правильный момент

Не начинай подобный разговор в разгар страсти или уже в постели. Лучше - спокойно, заранее, в безопасной атмосфере, когда вас ничего не отвлекает.

Говори о себе, а не обвиняй

"Например: "Мне важно чувствовать себя в безопасности", "Я волнуюсь о возможности беременности, и это мешает мне расслабиться", "Я переживаю за здоровье - и хочу, чтобы мы позаботились об этом вместе". Это звучит мягко и вызывает меньше сопротивления", - советует коуч.

Фразы для женщин

"Я волнуюсь из-за возможной беременности, поэтому хочу поговорить о защите"

"Я испытываю тревогу, если не уверена, что все безопасно"

Избегайте формулировки "Ты должен..." - лучше: "Мне было бы спокойнее, если бы..."

Фразы для мужчин

"Я забочусь о себе и тебе, поэтому хочу, чтобы мы поговорили о защите"

"Я не хочу, чтобы наши действия привели к проблемам, которые разрушат нас"

Не настаивайте - спросите: "Как ты к этому относишься?"

Предлагай, а не ультимативно требуй

"Можем вместе выбрать метод контрацепции?", "Что ты думаешь об использовании презервативов?" - такие формулировки создают диалог, а не конфликт.

Не бойся показаться "неудобным" или "занудным"

Бояться за свое здоровье - это нормально. И если человеку действительно не все равно, он выслушает и поддержит. А если нет - это тоже ценная информация об уровне зрелости и заботы в отношениях.

"А еще это четкий знак, стоит ли доверять такому человеку и строить с ним что-то серьезное. Представьте на минутку, как вам с этим человеком придется обсуждать вопрос уже существующей беременности", - говорит специалист.

Не стоит использовать в разговоре сарказм, шутки и намеки - говорите спокойно и прямо. И не предполагайте, что партнер должен "знать сам".

"И помни: забота о себе - это не эгоизм, а любовь к себе. Нет ничего привлекательнее человека, который знает свои границы и умеет о них говорить", - резюмирует Виталий Курсик.