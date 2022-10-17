Как быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств: эти способы доступны всем

Уровень сахара в крови часто поднимается из-за неправильного образа жизни и питания. Такие действия могут в будущем существенно увеличить риск развития диабета.
Как можно быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств, рассказала врач-терапевт Мария Вороненко в своем Telegram-канале.
Крахмал входит в состав многих продуктов и стоит снизить их потребление или полностью исключить из рациона. Заменить их могут другие овощи, в котором крахмала нет или его содержится крайне мало - огурцы, брокколи, морковь, шпинат.
Гречневая крупа считается одной из лучших каш, так как содержит много полезных веществ, витаминов и минералов. Она есть практически в каждом доме и ее регулярно употребляют в украинских семьях.
И гречка - один из самых полезных способов снизить уровень сахара в крови в домашних условиях.
Прогулки, а точнее ходьба, позволяет клеткам стать более восприимчивым к инсулину. А это приводит к управлению уровня сахара в крови.
Ежедневно употребляйте витаминную горсть орехов и сухофруктов. Для борьбы с повышенным сахаром в крови отлично подходят грецкие орехи. В скорлупе этих орехов есть перегородки, которые служат отличным средством для профилактики сахарного диабета.
Корица - один из лучших ингредиентов, который помогает снизить уровень сахара в крови. Добавляйте корицу в ваши напитки и при приготовлении блюд. А употребление корицы натощак помогает добиться больших успехов. Еще это специя стимулирует секрецию инсулина в поджелудочной железе.
Каждый человек должен спать ночью, чтобы чувствовать себя хорошо, иметь запас сил и энергии на весь день.
8-часовой сон позволяет снизить уровень стресса, а это снижает уровень сахара в крови и артериальное давление.
Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты помогут вам повысить силы и энергию без кофе.
А также рассказывали о том, что врач назвала причины и симптомы ранней менопаузы.