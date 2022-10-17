Как быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств: эти способы доступны всем

Способ 1. Ешьте овощи без крахмала

Крахмал входит в состав многих продуктов и стоит снизить их потребление или полностью исключить из рациона. Заменить их могут другие овощи, в котором крахмала нет или его содержится крайне мало - огурцы, брокколи, морковь, шпинат.

Способ 2. Ешьте гречневую крупу

Гречневая крупа считается одной из лучших каш, так как содержит много полезных веществ, витаминов и минералов. Она есть практически в каждом доме и ее регулярно употребляют в украинских семьях.

И гречка - один из самых полезных способов снизить уровень сахара в крови в домашних условиях.

Способ 3. Больше прогулок на свежем воздухе

Прогулки, а точнее ходьба, позволяет клеткам стать более восприимчивым к инсулину. А это приводит к управлению уровня сахара в крови.

Способ 4. Ешьте орехи

Ежедневно употребляйте витаминную горсть орехов и сухофруктов. Для борьбы с повышенным сахаром в крови отлично подходят грецкие орехи. В скорлупе этих орехов есть перегородки, которые служат отличным средством для профилактики сахарного диабета.

Способ 5. Используйте корицу

Корица - один из лучших ингредиентов, который помогает снизить уровень сахара в крови. Добавляйте корицу в ваши напитки и при приготовлении блюд. А употребление корицы натощак помогает добиться больших успехов. Еще это специя стимулирует секрецию инсулина в поджелудочной железе.

Способ 6. Помните про полноценный сон

Каждый человек должен спать ночью, чтобы чувствовать себя хорошо, иметь запас сил и энергии на весь день.

8-часовой сон позволяет снизить уровень стресса, а это снижает уровень сахара в крови и артериальное давление.