Как быстро сбить высокое давление: кардиолог назвала действенные способы и лекарства

Внезапное повышение давления, или гипертонический криз, - угрожающее состояние, нуждающееся в неотложной помощи, но пока ждете врачей, можно помочь себе действенными способами или "правильными" лекарствами.
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
Это внезапное сильное повышение АД, которое чаще всего сопровождается симптомами со стороны органов-мишеней (мозга, сердца, почек, глаз) или вегетативной нервной системы.
Чаще возникает у гипертоников или у тех, кто имеет сопутствующие заболевания (диабет, болезни почек и т. д.). Но может начаться и на фоне стресса.
При неосложненном пациент может испытывать тахикардию, головокружение, головную боль, тревогу. Такое состояние менее опасно и обычно не нуждается в госпитализации.
При усложненном: самочувствие сильно ухудшается. Могут появиться боли в сердце, "мушки" перед глазами, одышка, тошнота, тахикардия, головная боль, потливость.
Осложненное гипертоническое состояние очень опасно, в этом случае нужно вызвать скорую.
Бывает в дозировках 10, 20, 40 мг. Препарат уменьшает спазм и расширяет коронарные и периферические (в основном артериальные) артерии сосуда, снижает артериальное давление.
Начинает действовать, то есть снижать АД через 20 минут, длительность клинического эффекта 4-6 часов.
Для быстрого снижения давления – 10-20 мг под язык, можно 2 раза в сутки.
Максимальная суточная доза – 180 мг.
Бывает в дозировках 25, 50 мг. Препарат расширяя сосуды снижает АД.
Для быстрого эффекта – 25-50 мг под язык, можно 3 раза в сутки.
Максимальная доза в сутки – 100 мг.
Дозировка 25/12,5 мг, 50/25 мг. Быстро снижает АД.
Для быстрого действия – 1/2-1 таблетка под язык, можно 2-3 раза в сутки.
Максимальная доза в сутки каптоприла – 100 мг, гидрохлортиазида – 50 мг.
Вышеназванные препараты помогут снизить давление, но на непродолжительное время.
Их вы можете применить самостоятельно и до приезда скорой. Но не пейте все подряд в больших дозах, ведь раньше, чем через 15 минут таблетка не собьет давление, ибо низкое давление может быть не менее опасно, чем высокое.
Не забудьте как можно скорее записаться к кардиологу на дообследование и подбор препаратов от давления на постоянной основе (нужны ли они вам, может знать только врач).
Помните, что сбивающее давление соседке, необязательно поможет вам.
Измеряйте давление, следите за своей динамикой.
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