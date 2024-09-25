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Как быстро накачать пресс без диет и изнурительных тренировок: советы тренеров

Фото: Как накачать пресс дома без изнурительных диет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Накачать пресс без диет и изнурительных тренировок - это мечта многих украинцев. Вы должны понимать, чтобы похудеть в этой зоне вам не нужны диеты, вам нужно создать дефицит калорий, то есть тратить больше, чем потребляете. Физическая активность и упражнения - тоже важны.

Как быстро накачать пресс - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как накачать пресс дома без изнурительных диет

Чтобы избавиться от живота или похудеть в животе, нужна не только диета, но и упражнения для тренировки пресса.

1. На видео смотрите, как 10 минут можно выполнить основные упражнения для мышц пресса и частично спины.

Если выполнять эти упражнения и придерживаться правильного питания, вы быстро увидите результат.

2. Поднимание ног

Это простое упражнение эффективно укрепляет нижний пресс.

Лягте на пол, вытянув руки и ноги вдоль тела. Не отрывая поясницу и руки от пола, поднимите ноги примерно на 45 градусов. Ноги должны оставаться прямыми. Сначала можно выполнять 2 подхода по 10 повторений, а затем увеличить их количество до 30.

Подъем ног (фото: old.moz.gov.ua)

3. Скручивание

Следующее упражнение направлено на укрепление верхней части живота. Выполняйте ее на полу. Лягте, сцепив руки за головой, а ноги согните в коленях.

Далее проделайте так называемое скручивание верхней частью тела, приподнимая лопатки от пола, при этом поясница должна оставаться на месте. Начните с 2 подходов по 20 повторений и потом увеличивайте их количество до 30.

Скручивания очень эффективны для печати (фото: freepik.com)

Ножницы

Базовое положение для этого упражнения: спина и бедра прижаты к полу, живот втянут, а руки расположены вдоль тела или под поясницей. Поднимите ноги на 45 градусов и выполняйте перекрестные движения прямыми ногами. Начните с 2 подходов по 15 повторений.

На основе этого упражнения можно выполнить более сложный вариант - наденьте резинку для фитнеса на ноги и разводите их в стороны, растягивая резинку. Это приносит двойную пользу, поскольку вы работаете как над прессом, так и над ногами.

Эффективность этого упражнения оценили как профессиональные атлеты, так и новички. Особенность в том, что она привлекает все мышцы брюшного пресса. Динамическая работа под разными углами укрепляет как прямые, так и косые мышцы живота. Ни одно другое упражнение не предлагает такой возможности.

Упражнение ножницы (Скриншот)

Велосипед

Ценность этого упражнения в его многовариантности: вы можете усложнить или упростить его в соответствии со своими потребностями. Кроме очевидного укрепления и формирования пресса, она помогает сбросить лишний вес за счет ускорения метаболизма и более быстрого окисления жировых клеток.

Упражнение для печати ножницы (Скриншот)

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Напомним, что тренер рассказал, как определить, что у вас ожирение и как этого избежать.

В материале использованы данные из YouTube-канала Fresh Motion, FitCurves, Shape.com.

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