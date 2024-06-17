Как похудеть раз и навсегда: тренер раскрыл "правду жизни"

Как удержать вес навсегда?

Для того чтобы удержать результат после похудения - надо навсегда принять для себя такой стиль жизни, который и позволит нам быть в форме долгие годы.

По словам Виктора, абсолютно закономерно, если после похудения человек вернется к старому образу жизни и, конечно, сброшенные килограммы вернутся.

Не нужно воспринимать похудение как временные меры, если вы так поступаете, вы обречены к тому, что вес снова к вам вернется, как только вы вернетесь в сторону старых привычек.

"Для того чтобы удержать результат - надо худеть и обрести такой образ жизни, который вы будете потом поддерживать долгие годы", - сказал Мандзяк.