Как похудеть в лице? 7 советов, как сделать его меньше

Эксперты говорят, что невозможно достичь потери жира только на лице. Но общая потеря веса и несколько советов могут помочь вашему лицу быстро выглядеть стройнее.

Как именно это сделать - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

Как похудеть в лице?

Хорошая новость заключается в том, что когда вы начинаете худеть, это должно сразу стать заметным на вашем лице. Плохая новость заключается в том, что вы не можете точечно уменьшить жир, то есть избавиться от него в определенной области.

И, собственно, есть еще хорошие новости. Жир на лице помогает вам выглядеть молодо, поэтому не демонизируйте его (или жир где-либо в другом месте).

Кстати, многие люди пытаются добавить объема лицу, вводя наполнители, надеясь выглядеть моложе.

Что вызывает жир на лице?

Набор непропорционального веса на лице может быть вызван несколькими факторами, включая схемы распределения жира, гормоны, задержку жидкости и генетику. Все они играют свою роль.

Некоторые люди набирают больше веса на лице.

"Ваша генетика играет важную роль в том, где ваше тело сначала накапливает жир, поэтому некоторые люди от природы имеют более круглые лица с большим количеством жира, тогда как другие, как правило, накапливают жир на животе, бедрах или бедрах", - рассказала врач Лидия Александр.

Некоторые люди накапливают жир довольно равномерно по всему телу, а другие могут набирать его непропорционально в определенных областях, говорит она.

Могут ли упражнения для лица помочь вам похудеть на лице?

Упражнения для лица, или "йога для лица", не помогут вам похудеть в этой зоне, говорят эксперты.

На самом деле смысл упражнений для лица заключается в том, чтобы сделать ваше лицо полнее и, следовательно, моложе.

С возрастом жир на вашем лице, известный как жировые подушечки, становится менее пухлым, и упражнения для лица могут помочь компенсировать потерянный объем.

"Цель упражнений для лица, кажется, состоит в том, чтобы помочь нарастить мышцы под жировыми подушечками, чтобы, когда вы их тренируете, они увеличивались в размерах и начинали выполнять некоторые функции, которые раньше выполняли жировые подушечки, чтобы сделать ваше лицо более полным", - говорят эксперты.

Советы для похудения в лице

Помимо начала общей программы похудения, вы можете минимизировать любые отеки лица, которые могут быть неправильно истолкованы как жир.

"Вы можете задерживать жидкость в области лица и шеи, и есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы ограничить это", - говорит Лидия.

Врач дает несколько советов для похудения в лице:

Сократите потребление натрия

Большое потребление соли заставляет организм удерживать воду, чтобы разбавить лишний натрий.

Ограничьте углеводы и обработанные пищевые продукты

Рафинированные углеводы, которые содержатся в макаронах, крекерах, хлебе и многих закусках, могут сделать лицо одутловатым.

Пейте больше воды

Увлажнение не даст организму задерживать жидкость. Если организму не хватает воды, он удерживает то, что есть.

Уменьшите стресс

Стресс повышает уровень кортизола, что, в свою очередь, повышает резистентность к инсулину, что может вызвать дополнительную задержку жидкости.

Откажитесь от алкоголя

Алкоголь может обезводить вас, что может вызвать задержку жидкости. Это также может вызвать воспалительную реакцию в организме.

Улучшите сон

Плохой сон может спровоцировать воспаление в организме, которое может быть особенно заметным на лице.

Больше ходите и двигайтесь

Физические упражнения помогают уменьшить задержку жидкости и усилить кровообращение, в частности приток крови к лицу, что улучшает внешний вид кожи.