Как похудеть к лету без строгих ограничений. Три действенных совета от фитнес-гуру

Как похудеть без диет - советы "фитнес-гуру"

По словам блогерши, строгие ограничения не слишком эффективны, особенно если их можно избежать. Для похудения нужно добавить в свою обычную жизнь всего 3 простые привычки.

Награждайте себя

Если вы не любите утомительные тренировки в зале, попробуйте бросить себе вызов. Блогерша советует придумать определенную игру. Поставьте цель, например ежедневно тренироваться 30 минут, и придумайте вознаграждение (поход в салон красоты, новую одежду и так далее). И если вы не нарушите условия и обещание, которое себе дали - обязательно подарите себе то, о чем мечтаете.

Как похудеть через два месяца (фото: freepik.com)

Соблюдайте "правила одной ложки"

Не следует кардинально менять свой рацион. Внезапные и жесткие ограничения только приведут к срывам. А потому попробуйте внедрять полезные привычки постепенно. Введите в свой рацион условную "ложку" (порцию) фруктов и овощей, и когда вы привыкнете к ним, увеличивайте пропорции.

Не забывайте о сне

Для того чтобы худеть, нужно спать хотя бы 7 часов в сутки. По словам диетолога, это очень важно, ведь когда человек уставший, его организм не будет отдавать "лишнее" и сжигать жиры. К тому же, плохой сон влияет на настроение, а это может приводить к попыткам компенсировать негативные эмоции пищей.