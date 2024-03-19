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Как похудеть к лету без строгих ограничений. Три действенных совета от фитнес-гуру

Как худеть без диет (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Известная TikTok-блогерша и диетолог Дженна Рицо, которую называют "фитнес-гуру", поделилась лайфхаком, благодаря которому можно похудеть к лету, но при этом не голодать и не изнурять себя тренировками. Как оказалось, в этом помогут 3 простых шага.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша делилась в TikTok.

Как похудеть без диет - советы "фитнес-гуру"

По словам блогерши, строгие ограничения не слишком эффективны, особенно если их можно избежать. Для похудения нужно добавить в свою обычную жизнь всего 3 простые привычки.

Награждайте себя

Если вы не любите утомительные тренировки в зале, попробуйте бросить себе вызов. Блогерша советует придумать определенную игру. Поставьте цель, например ежедневно тренироваться 30 минут, и придумайте вознаграждение (поход в салон красоты, новую одежду и так далее). И если вы не нарушите условия и обещание, которое себе дали - обязательно подарите себе то, о чем мечтаете.

Как похудеть через два месяца (фото: freepik.com)

Соблюдайте "правила одной ложки"

Не следует кардинально менять свой рацион. Внезапные и жесткие ограничения только приведут к срывам. А потому попробуйте внедрять полезные привычки постепенно. Введите в свой рацион условную "ложку" (порцию) фруктов и овощей, и когда вы привыкнете к ним, увеличивайте пропорции.

Не забывайте о сне

Для того чтобы худеть, нужно спать хотя бы 7 часов в сутки. По словам диетолога, это очень важно, ведь когда человек уставший, его организм не будет отдавать "лишнее" и сжигать жиры. К тому же, плохой сон влияет на настроение, а это может приводить к попыткам компенсировать негативные эмоции пищей.

Напомним, ранее мы уже называли лучшие продукты для похудения.

Кроме этого, недавно стало известно, что женщина похудела на 45 килограммов благодаря 6 продуктам, которые ест каждый день.

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Диетолог