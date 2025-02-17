Как похудеть "лайтово" и без резких изменений в жизни? Тренер назвал простые шаги

С чего начать

По словам эксперта, необязательно с первого дня кардинально менять свои привычки, отказываться от половины продуктов и переходить на огурцы с гречкой и постное куриное филе. Все потому, что организм начнет сопротивляться и на том "изменения" закончатся через несколько дней.

Начинайте правильно питаться постепенно

Стоит погружаться в мир сбалансированного питания постепенно, а дальше уже отшлифовывать свое меню и работать более точечно.

Можно начать с альтернатив привычным продуктам, а также способам приготовления.

Стоит сделать такие замены продуктов:

майонез и сметану заменить на нежирный йогурт

кетчуп заменяем на томатную пасту или свежие томат

сладкий йогурт с наполнителем заменяем на классический

молоко 2,5-3,2 жирности заменяем на 1%

соки, компоты, газированные воды заменяем на обычную воду, можно добавить туда лимон

белый хлеб заменяем хлебцами диетическими или хлебом ржаным/цельнозерновым на закваске

масло сливочное с 82,5% перейдите на 76%, там больше воды, зато меньше жира и калорий. Еще лучше замените на авокадо

приобретите дозатор для масла в виде спрея

конфеты, тортики заменяйте на ягоды, фрукты

сыры дорогие, плесневелые, жирные чаще заменяем на творог 5%

колбасы, сосиски, полуфабрикаты заменяем на свежее мясо, рыбу

белый рис шлифованный заменяем на коричневый, нешлифованный, там есть минералы и клетчатка

пасту, которая разваривается, заменяем на итальянскую из твердых сортов пшеницы

свинину жирную заменяем на телятину, говядину, птицу, выбирайте филе птицы, там максимум белка и минимум жира, в отличие от других частей птицы

Измените способ приготовления

Переставайте регулярно жарить на масле. Первое - это уменьшит калорийность исходного блюда, которое впитывает в себя это калорийное масло.

"Второе - меньше будете вредить здоровью, особенно если вы неправильно подобрали масло, которое не "любит" нагрев. Запекайте, варите, готовьте на пару, гриле, тушите", - говорится в сообщении.

Тренер отметила, что иногда можно пожарить, но выкладывайте блюдо на салфетку после, чтобы лишнее масло оно впитало.

Если вы прислушаетесь и половину из этих рекомендаций начнете выполнять, то велика вероятность того, что калорийность рациона уменьшится минимум на 300-50 ккал легко и есть шанс получить дефицит калорий и начать худеть.

Еще стоит добавить минимум 1 час ходьбы в день и будет уже дефицит в 500-700 ккал ежедневно.