Как похудеть "лайтово" и без резких изменений в жизни? Тренер назвал простые шаги
Чтобы похудеть "лайтово" и без резких изменений для организма, стоит начать с простых вещей. Они помогут уменьшить калорийность меню и улучшить рацион правильными продуктами и конечно улучшить здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
С чего начать
По словам эксперта, необязательно с первого дня кардинально менять свои привычки, отказываться от половины продуктов и переходить на огурцы с гречкой и постное куриное филе. Все потому, что организм начнет сопротивляться и на том "изменения" закончатся через несколько дней.
Начинайте правильно питаться постепенно
Стоит погружаться в мир сбалансированного питания постепенно, а дальше уже отшлифовывать свое меню и работать более точечно.
Можно начать с альтернатив привычным продуктам, а также способам приготовления.
Стоит сделать такие замены продуктов:
- майонез и сметану заменить на нежирный йогурт
- кетчуп заменяем на томатную пасту или свежие томат
- сладкий йогурт с наполнителем заменяем на классический
- молоко 2,5-3,2 жирности заменяем на 1%
- соки, компоты, газированные воды заменяем на обычную воду, можно добавить туда лимон
- белый хлеб заменяем хлебцами диетическими или хлебом ржаным/цельнозерновым на закваске
- масло сливочное с 82,5% перейдите на 76%, там больше воды, зато меньше жира и калорий. Еще лучше замените на авокадо
- приобретите дозатор для масла в виде спрея
- конфеты, тортики заменяйте на ягоды, фрукты
- сыры дорогие, плесневелые, жирные чаще заменяем на творог 5%
- колбасы, сосиски, полуфабрикаты заменяем на свежее мясо, рыбу
- белый рис шлифованный заменяем на коричневый, нешлифованный, там есть минералы и клетчатка
- пасту, которая разваривается, заменяем на итальянскую из твердых сортов пшеницы
- свинину жирную заменяем на телятину, говядину, птицу, выбирайте филе птицы, там максимум белка и минимум жира, в отличие от других частей птицы
Измените способ приготовления
Переставайте регулярно жарить на масле. Первое - это уменьшит калорийность исходного блюда, которое впитывает в себя это калорийное масло.
"Второе - меньше будете вредить здоровью, особенно если вы неправильно подобрали масло, которое не "любит" нагрев. Запекайте, варите, готовьте на пару, гриле, тушите", - говорится в сообщении.
Тренер отметила, что иногда можно пожарить, но выкладывайте блюдо на салфетку после, чтобы лишнее масло оно впитало.
Если вы прислушаетесь и половину из этих рекомендаций начнете выполнять, то велика вероятность того, что калорийность рациона уменьшится минимум на 300-50 ккал легко и есть шанс получить дефицит калорий и начать худеть.
Еще стоит добавить минимум 1 час ходьбы в день и будет уже дефицит в 500-700 ккал ежедневно.
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