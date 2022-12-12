Как похудеть и не набрать вес снова: диетолог раскрыла важные нюансы

Что поможет не поправиться снова

По словам специалиста, не стоит доверять "быстрым" и "голодным" диетам, не создавать дефицит в калориях более 15%. Все потому, что потом человек будет снова есть много.

"Признайтесь себе честно - если бы тебе не нужно было худеть, стали бы вы заниматься голодовками. Если ответ - нет, то и не начинайте", - говорит диетолог.

Никаких запретов

Также важно не создавать запретов на питание, ведь они лишь вызывают желание их нарушать и провоцируют срывы.

Важно помнить, что человек, которому можно есть все, не будет иметь срывов.

Свободный выбор

Диетолог советует работать со своим мышлением и добиться состояния, когда можно все. Если для этого придется пройти стадию нормализации отношений с едой и снятия запретов, то займитесь сначала этим. Иначе периоды ограничений в твоей жизни так и будут чередоваться с перееданием.

Не менее важно научись работать с эмоциональным голодом. Иначе человек будет постоянно хотеть что-нибудь съесть. Такое состояние напряжения психика долго не выдерживает.

К тому же, нужно изменить привычки и питаться рационально. Все потому, что человек не сможет сидеть на вечной диете.

Забудьте об эмоциональном переедании

Гастроэнтеролог говорит, что следует также избавиться от эмоционального переедания, потому что привычка использовать пищу для изменения своего эмоционального состояния провоцирует зависимость.

Правильно определите цель

Не стоит жить иллюзиями, что если сбросить лишние килограммы, изменится жизнь. Важно обдумать, что такого человек хочет, но не можете делать, пока не похудеете