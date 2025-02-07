Как похудеть без голодовок: 500 ккал минус каждый день!

Сбалансированное питание - залог успеха

Наше меню состоит из трех ключевых нутриентов: белки, жиры и углеводы (также клетчатка). Независимо от того, какая у нас цель (похудение, удержание веса, набор веса), ежедневно нам следует потреблять все эти нутриенты в нашем рационе. Это залог здоровья и комфорта.

Белки - наши помощники в похудении

Белки - это строительный материал для нашего организма. Для похудения нам следует потреблять белков вдвое больше, чем для удержания веса, а именно - 1,5 г на килограмм веса. 90% из нас белки не добирают, и это при том, что 30% энергии из них уходит на их же переваривание.

Как набрать норму белка и не перебрать жиров?

Жиры - это самый калорийный нутриент. Их минимальная норма маленькая относительно. Проблема в том, что 90% людей с лишним весом легко потребляют в день 100-150 г жира вместо 50 г. И здесь на помощь приходят белковые продукты с низким процентом жирности (не более 5%). Выбирайте нежирные сорта мяса, рыбы и молочных продуктов.

Жиры - полезны, но в меру

Жиры нужны нашему организму, но это самый калорийный нутриент. Поэтому следите за их количеством. Забудьте на некоторое время об орехах, авокадо и жирной рыбе. Вы и так легко наберете свою норму жиров, питаясь обычными продуктами.

Углеводы - разные и важные

Углеводы очень разные, и очень важно, какие именно будут у нас в рационе и в каких количествах. Отдавайте предпочтение сложным углеводам, таким как цельнозерновые продукты, овощи и фрукты. Они обеспечат вас энергией и клетчаткой.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете уменьшить калорийность своего рациона и достичь желаемого результата. Главное - питаться сбалансировано и не забывать о физической активности.