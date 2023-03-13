Как похудеть с помощью кофе: врачи раскрыли 4 секрета напитка

Как кофе может помочь похудеть

"Я часто вижу, как клиенты, которым тяжело соблюдать диету, пьют кофе в 15:00, чтобы заменить прием пищи, пропустить обед и не набрать калорий, поскольку напиток временно подавляет аппетит", - говорит врач Лаура Бурак.

Она отмечает, что когда человек голоден, ему нужно поесть, а не утолять голод кофе. Этим напитком нельзя заменять даже перекусы.

"Кофе может стать отличным дополнением к текущим шагам, которые человек делает, чтобы прийти в форму. Важно придерживаться следующих советов каждое утро, чтобы быстрее похудеть", - добавляет Бурак.

Кофе может помочь почувствовать сытость

Ежедневная привычка употреблять кофе может способствовать ощущению сытости. Это может помочь избежать переедания или нездоровых перекусов.

"Это также жидкость, которая, как и вода, помогает поддерживать чувство сытости, а потому может помочь вам съесть более подходящее количество пищи, если вы хотите похудеть", - объясняет Бурак.

Дает заряд энергии и запускает метаболизм

Кофе содержит кофеин, который может увеличить энергию и ускорить метаболизм.

"Кофе добавляет энергии и мотивации, а также является частью успокаивающего утреннего ритуала. Однако не забудьте также сосредоточиться на качественном сне, а не постоянно используйте кофе для получения искусственной энергии", - советует врач.

Черный кофе - низкокалорийный напиток

Бурак отмечает, что одна чашка черного кофе содержит менее 5 калорий. Так что обычная чашка горячего напитка без добавок содержит ноль сахара и практически не содержит калорий, что делает его идеальным напитком для тех, кто хочет похудеть.

Остерегайтесь "дополнительных продуктов" в кофе

Латте и ароматизированный кофе могут серьезно повредить процессу похудения. Многие люди имеют плохую привычку заправлять кофе сиропами и взбитыми сливками, превращая их в полную "сахарную бомбу".

"Независимо от того, хотите вы потерять вес или нет, остерегайтесь дополнительных добавок, которые вы можете добавлять в свой кофе. Они вносят значительное количество ненужных калорий, сахара и насыщенных жиров в ваш рацион", - объясняет Бурак.

Советует пить несколько чашек кофе в день, но так, чтобы он не вызывал у вас нервозность, не способствовал тревожности и не повлиял на ночной сон.

"Помните, что кофе - это не вода и он не способствует поддержанию должной гидратации. Поэтому еще обязательно пейте достаточное количество воды", - советует Барак.