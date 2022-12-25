Как за секунды определить, что лекарство не работает: простая инструкция

Лекарства, не имеющие доказательной эффективности, или фуфломицины, массово продаются в аптеках. Более того, такие препараты выписываются в поликлиниках дипломированными медиками. Но следует быть умнее и проверять доказательность каждых таблеток, сиропов, суспензий и т. д.
Как это сделать за секунды – читайте ниже в материале Styler.
Об эффективности препарата можно узнать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Здесь в графу поиска нужно ввести действующее вещество из инструкции, и вы получаете список статей с исследованиями об этом веществе и его действии на организм человека.
Интересно, что при введении действующего вещества сомнительного препарата, скорее всего, вы не найдете никаких научных исследований.
Введите название препарата в графу поиска на сайте dokazovo.in.ua и узнайте, насколько он эффективен по оценкам десятка международных организаций. Далее вы сможете узнать, какая из них одобряет препарат, как эффективный, а какая – нет.
По словам врача-отоларинголога Екатерины Горон, сюда можно отнести следующие классы препаратов:
Сюда же, как рассказывает врач Виктория Кучеренко, можно отнести гепатопротекторы.
По словам невролога Евгения Скрипника, фуфломицином можно назвать и один из самых популярных препаратов "от сердца" - Корвалмент.
Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые вообще не работают.
Также читайте о фуфломицинах от простуды, ОРВИ и гриппа.