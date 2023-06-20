Как рассказать ребенку о смерти близкого человека: действенные советы

Рассказать ребенку о смерти нужно обязательно

По словам специалистов, дети невероятно чувствительны к состоянию родителей. Ребенок заметит, что со взрослыми что-то происходит, они огорчены.

Если не рассказать о причине своего состояния, ребенок может себе что-нибудь нафантазировать. В результате могут развиваться различные страхи, неврозы, чувство вины.

Ребенок имеет право знать о случившемся. Это необходимо прежде всего для его психического здоровья. Впоследствии факт все равно откроется, но доверие между ребенком и взрослыми может быть утрачено.

Рассказать нужно сразу

Сообщить ребенку о смерти близкого следует тогда, когда это произошло. Иногда взрослые боятся причинить ребенку страданий и начинают рассказывать о том, что "бабушка уехала" или "мама сейчас лежит в больнице".

Откладывать сообщения о смерти ни в коем случае нельзя. Соберитесь и максимально спокойно сообщите ребенку о происшедшем. Если вы чувствуете, что не сможете с этим справиться, попросите кого-нибудь из близких это сделать.

Скажите простыми словами

Говорить ребенку о смерти нужно простыми, понятными для его возраста словами, избегая пугающих деталей, метафор и абстракций. Фраза: "дедушка заснул навсегда", может вызвать страх сна.

Будьте готовы ответить на все вопросы ребенка. Приблизительно до 7 лет ребенок не воспринимает смерть как нечто необратимое. Поэтому еще некоторое время, возможно, придется объяснять, что бабушка умерла и больше никогда не вернется.

Поясность, что такое смерть

Возможно, ребенка начнет беспокоить его и ваша безопасность. Ему следует объяснить, что все умирают и чаще всего это происходит в старости и пройдет еще много времени, прежде чем это произойдет.

Вы собираетесь прожить еще много лет, и когда это произойдет, у ребенка уже будет своя семья и дети.

Дайте ребенку понять, что его вины нет

Иногда дети испытывают серьезную вину перед умершим. К примеру. "я плохо себя вела, ссорилась с мамой, поэтому она заболела и умерла". Очень важно малышу объяснить, что в смерти близкого человека нет его вины.

Позвольте малышу погоревать

Дети переживают те же этапы горевания, что и взрослые. Чувства ребенка, как и ваши могут быть разными. От горя и печали до чувства несправедливости.

Не сдерживайте собственные чувства и ребенка тоже. Ни в коем случае не запрещайте ребенку плакать фразами типа "отец хотел бы видеть тебя только веселым".