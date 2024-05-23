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Как распознать в себе синдром "хорошего парня": главные признаки

Синдром хорошего парня – что это (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Синдром "хороший парень" свидетельствует не о настоящем мужественном и сильном мужчине, а о том, что мужчина еще не нашел свою роль в этом мире и не понимает, как вести себя с женщинами.

Детальнее об этом синдроме рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-блог об отношениях dating_andrew.

Что такое синдром "хорошего парня"

Муж всегда должен быть мужчиной, да, заботливым, отзывчивым, в меру мягким и добрым со своей женщиной. Но иногда встречаются и такие мужчины, которые слишком хороши, обычно такие или не нравятся женщинам, потому что у них нет огонька и драйва, или они просто их используют.

Но с такими паттернами поведения следует работать, иначе вы никогда не сможете построить хорошие и крепкие отношения, где вас будут уважать. Но для начала нужно распознать эти признаки этого синдрома у себя.

Синдром хорошего парня – что это (фото: Freepik)

Как распознать в себе синдром "хорошего парня"

Первым признаком наличия этого синдрома является то, что вы всегда соглашаетесь девушкой, и не важно, что она попросит, что она скажет, ты всегда готов, достаточно звонка или смс, и ты уже на страже.

Второе, по словам Андрея, это когда ты женщине все прощаешь.

"Например, она опаздывает, на 30 минут - а для тебя в этом нет ничего страшного, потому что ты подождешь. Она не выходит на связь несколько дней, потому что понимает, что ты никуда не денешься, и в любой момент ты ей ответы", - объяснил эксперт.

 

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