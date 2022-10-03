Как распознать, что у вас осенняя депресия: симптомы

Осенью многие из нас ощущают разные признаки эмоционального расстройства. Некоторые симптомы могут свидетельствовать об осенней депрессии. Основной причиной считают недостаток солнечного света, а солнечные лучи способствуют выработке серотонина в головном мозге.

Об этом рассказали украинские врачи на странице sviy.doc в Instagram.

Если симптомы не проходят у вас на протяжении двух недель - вам нужно обратиться к врачу.

Как известно, серотонин - это нейромедиатор, участвующий в регуляции памяти, сна, поведенческих, эмоциональных, пищевых реакциях и т.д.

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