Как распознать "шарлатанские" лекарства: Комаровский назвал признаки

Современная фармацевтическая индустрия представляет множество производителей и препаратов. С одной стороны, это положительное явление, позволяющее выбрать лекарства в соответствии со своими потребностями и кошельком. С другой стороны, отсутствует гарантия того, что на полках аптек не окажутся так называемые "фуфломицины".
Как их распознать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео доктора Комаровского.
Чаще первые колокольчики можно заметить еще в рекламе препарата. Эксперт перечисляет те признаки, на которые следует обратить особое внимание.
В общем, врач не рекомендует следить за рекламой лекарственных средств. Не стоит заниматься самолечением, а лучше обращаться к специалисту за профессиональной помощью.
Отдельно следует обратить внимание на этот аспект в рекламе "шарлатанских" лекарств. Очень часто мошенники могут пользоваться тем, что это лекарство будто создано с поддержкой государства. При этом реклама таких препаратов может быть на русском языке, что уже должно вызывать подозрение.
Кроме того, запомните, что все государственные программы в Украине, касающиеся здоровья и лекарства, осуществляются исключительно при поддержке Минздрава и точно будут освещены на официальных страницах учреждения.
Обеспечением бесплатным лекарством занимается также Национальная служба здоровья Украины. Вся необходимая по этому поводу информация - по ссылке.
Раньше мы рассказывали, какие лекарства следует использовать при ротавирусе у детей.
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