Как распознать у себя пищевое отравление: симптомы, лечение и профилактика

Пищевое отравление - это заболевание, вызванное употреблением зараженной пищи. Инфекционные организмы, включая бактерии, вирусы и паразиты являются наиболее распространенными причинами пищевых отравлений.
Сейчас проблема особенно актуальна из-за отключения света, во время которых продукты просто портятся.
О симптомах, лечении и профилактике пищевого отравления рассказали эксперты на сайте DOC.
Симптомы пищевого отравления зависят от источника загрязнения. Большинство видов пищевого отравления вызывают один или несколько следующих признаков и симптомов:
Такой симптом отравления, как рвота, может происходить более 15 раз в сутки, а при диарее выделения имеют водянистый характер и часто содержат кровь и слизь.
Признаки и симптомы могут проявиться через несколько часов после употребления зараженной пищи или через несколько дней или недель.
Болезнь, вызванная пищевым отравлением, обычно длится от нескольких часов до нескольких дней.
Фото: doc.ua
Прежде всего следует оценить тяжесть симптомов и обратиться за врачебной помощью. Если вы чувствуете какие-либо из следующих признаков или симптомов, немедленно обратитесь за медицинской помощью:
При отравлении пищей в легкой форме справиться с пищевым отравлением можно и в домашних условиях.
Основные принципы первой помощи при любых видах отравлений состоят в том, чтобы избавиться от пищевого отравления, нужно промыть желудок.
Для этого выпейте 1-2 литра теплой кипяченой воды, добавив в нее соды (1 столовая ложка на 1 литр воды). Повторить процедуру нужно 2-3 раза, пока в рвоте не появятся чистые промывные воды.
Маленьким детям желудок можно промывать исключительно в больнице через зонд, поэтому в таком случае нужно сразу обращаться за медицинской помощью.
Также могут помочь энтеросорбенты. Их следует принять после промывания желудка, что уменьшит концентрацию токсинов в кишечнике. Перед употреблением препарата желательно проконсультироваться с врачом и прочитать инструкцию к этому лекарству.
При отравлении чувствуется боль в животе (фото: Freepik)
Наиболее опасным симптомом пищевого отравления является обезвоживание – результат рвоты и поноса.
Симптомы обезвоживания:
Для борьбы с обезвоживанием больному нужно каждые 10 минут пить немного воды. Можно использовать зеленый или черный чай (непрочный) и негазированную минеральную воду.
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