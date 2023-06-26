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Как распознать опасные проявления аллергии у детей и взрослых и как мгновенно помочь

Как оказать первую помощь при аллергии (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Аллергия может проявиться у любого человека в самый неожиданный момент. В некоторых случаях симптомы могут быть очень опасны и угрожать не только здоровью, но и жизни человека.

О том, как действовать в таких случаях, Styler рассказала врач-аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко.

Вы можете не знать, что у вас аллергия

Когда аллергия проявится впервые, это может быть не просто сыпью или легким недомоганием.

По словам врача, иногда человек даже не догадывается, что у него есть аллергия на что-то, и после контакта с раздражителем переживает острую аллергическую реакцию.

"В моей практике был случай, когда пациентка с аллергией на амброзию решила прополоть сад, а через час нуждалась в медицинской помощи", - рассказала доктор.

Какие проявления опасны, их симптомы

По словам врача, таких опасных проявлений существует четыре.

  • Отек гортани

В таком случае человеку становится тяжело дышать, появляется одышка, начинается кашель.

  • Отек Квинке

При таком отеке разные части тела быстро увеличиваются в объеме. Отек локализуется на лице и полости рта (отекают губы, язык, или гортань). В наиболее опасных случаях может возникнуть асфиксия (удушье, вызванное недостатком кислорода).

  • Крапивница

Это - типичное проявление пищевой аллергии, хотя она может возникнуть и после контакта с пыльцой растений или шерстью животных. Основные симптомы: тело покрывается чешущимися волдырями, человек чувствует слабость.

  • Анафилактический шок

Это наиболее опасная аллергическая реакция. Он развивается очень быстро: у человека краснеет кожа, нарушается дыхание, увеличивается частота пульса, опухает лицо, возникает чувство тревоги.

Иногда в результате шока человек теряет сознание. Худший вариант развития событий может привести к смерти.

Как помочь человеку с приступом

Врач предостерегает ни в коем случае не заниматься самолечением. Здесь нужна профессиональная медицинская помощь. Чем быстрее вас проконсультирует врач или приедет скорая, тем лучше.

"Если же человек знает о том, что у него есть аллергия - советую всегда иметь при себе аутоинжектор адреналина в форме ручки, который нужно уколоть себе при появлении первых симптомов острой аллергической реакции. Это гарантия того, что с вами все будет хорошо", - отметила врач.

Человеку, который пережил хотя бы одну подобную реакцию, нужно обратиться к врачу за консультацией. Специалист определит опасный аллерген и начнет процесс лечения.

Читайте также полное интервью с аллергологом, в котором она разрушила многие мифы об этой болезни.

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