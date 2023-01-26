Как определить дефицит витаминов в организме? Нутрициолог назвала тревожные признаки

Как распознать дефицит витаминов

"Дефициты в организме можно выявить, даже не сдавая анализы. Если вы постоянно заедаете стресс, тянетесь к сладкому, или наоборот к соленому, часто что-то подъедаете со скуки - это также признаки, что в организме есть дефициты", - объясняет эксперт.

Витамин D - его дефицит наблюдается почти у 70% населения Украины. Нехватка витамина влияет на иммунитет, проявляется в частых инфекциях, депрессии, ожирении. Он необходим для здоровья костей и профилактики диабета, гипертонии, рака.

Пополнить его запасы можно употребляя лосось, сардину, скумбрию, яйца, красную и черную икру, апельсин, печень трески.

Магний - его дефицит можно заподозрить при появлении сильной тяги к сладкому. Также характерными признаками являются спазмы в мышцах, проблемы со сном, беспокойство, тошнота с утра во время беременности, раздражительность.

Обогатить организм этим витамином можно благодаря зеленым овощам, авокадо, фруктам, ягодам, орехам, гречихе, бананам.

Цинк - проявляется частыми инфекциями, выпадением волос, проблем с весом, усталости, ухудшения памяти, снижения либидо, тяги к соленым и сладким.

Пополнить запас можно из говядины, печени, морепродуктов, моркови, орехов, шпината, гороха.

Витамин В12 - проявляется из-за анемии, усталости, перепадов настроения, низкого артериального давления.

Этого витамина много в говядине, бананах, морепродуктах, натуральных йогуртах, куриных яйцах.

Йод - нехватка этого элемента приводит к раку яичников и груди, проявляется в сухости кожи, сонливости, возникает боль в мышцах и суставах. Частые запоры, депрессии, нарушения менструального цикла.

При дефиците йода следует есть треску, тунец, морские водоросли, креветки, пшеницу, овсянку, гречку, абрикосы, сливы.

Селен - его недостаток проявляется усталостью, слабостью, плохим иммунитетом, выпадением волос, перхотью, преждевременным старением.

Пополнить запасы селена, можно потребляя сардины, лосось, сельдь, курицу, индейку, говяжью печень, грибы, семена чиа.

Железо - проявляется частой усталостью, слабостью, бледной кожей, головокружением, выпадением волос, у детей - синдром дефицита веса, гиперактивность.

При дефиците следует есть субпродукты, яблоки, гречку, бобовые, финики, устрицы, яйца.