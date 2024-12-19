Как реагировать, если ваш новый знакомый бисексуален или полигамен, и стоит ли продолжать отношения

Что такое полигамность и бисексуальность

Полигамия - этот термин ранее употреблялся для животных, которые в период спаривания имели контакты с несколькими партнерами. То есть, самец с несколькими самками или самками с несколькими самцами - для увеличения популяции.

В переводе с греческого - это многочисленный брак. И в последнее время этот термин также используют люди, которые являются сторонниками отношений одновременно с несколькими партнерами.

Иногда это могут быть даже семьи, где в отношениях находится от 3 до 7 человек. Например, браки в арабских странах, где у одного мужчины может быть несколько жен - пример полигамии.

Чаще всего в современном обществе полигамию поддерживают люди с одним постоянным партнером и множеством временных.

Бисексуальность - это романтическое или сексуальное влечение/поведение к людям обоих полов в любом соотношении и интенсивности. То есть, это одновременно симпатия, чувство или страсть как к мужчинам, так и к женщинам.

Стоит отметить, что полигамия и бисексуальность часто идут в паре, потому что оба вида отношений подразумевают двух и более партнеров.

Как реагировать на бисексуальность или полигамность

Когда мы узнаем, что новый знакомый бисексуален или полигамен, это может вызвать различные эмоции и вопросы. Важно помнить, что каждый человек имеет право на свою сексуальную ориентацию и стиль жизни.

"Прежде всего, стоит понять, что бисексуальность или полигамия не определяют человека полностью. Это лишь одна из многих граней его личности. Важно воспринимать знакомого как целостную личность, а не сводить его к одной характеристике", - советует Виталий Курсик.

Как реагировать? Лучше всего - с уважением и открытостью. Спросите себя, готовы ли вы принять этого человека таким, какой он есть. Откровенный разговор может помочь понять его взгляды и чувства. Не бойтесь задавать вопросы, но делайте это с уважением и без осуждения.

"Стоит помнить, что то, что вам - не подходит, может быть абсолютно нормальным для другого человека. Поэтому реагируйте примерно так же, как бы вы восприняли, что у человека есть контактные линзы, родинка на спине или что-то подобное - спокойно, с уважением, без осуждения", - подчеркивает эксперт.

Стоит ли продолжать отношения?

Это зависит от ваших собственных ценностей и ожиданий. Если вы чувствуете, что можете принять и поддерживать знакомого, то почему бы и нет?

Специалист советует разобраться с собственными чувствами и определиться, сможете ли вы этого человека в будущем делить еще с кем-то, даже только в постели. А вот надеяться на то, что человек сможет отказаться от собственных убеждений из-за сильных чувств и ради отношений с одним человеком - не стоит. Такое действительно может произойти, но больше шансов на то, что вы получите разочарование и боль.

"Важно, чтобы отношения были построены на взаимном уважении и понимании. Помните, что каждый человек имеет право на счастье и самовыражение. Если вы чувствуете, что эти отношения могут быть для вас важными и ценными, дайте им шанс", - объясняет Виталий Курсик.

Открытость и честность - ключ к гармоничным отношениям. В конце концов, самое важное - слушать свое сердце и быть честным с собой.

"Если вы чувствуете, что эти отношения могут принести вам радость и удовольствие, не бойтесь их продолжать. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от возможности быть счастливым", - резюмирует эксперт.