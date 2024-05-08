Как просить Бога об окончании войны. 7 молитв за мир и прекращение насилия

Молитва о мире во всем мире

О Всемогущий Боже, что можешь обратить зло во добро и заставляешь даже человеческий гнев обернуться в похвалу Тебе.

Просим Тебя навести порядок и уничтожить беду этого насилия, чтобы через борьбу мы могли прийти к крепкому миру, чтобы народы мира могли объединиться в более крепкой дружбе, для роста Твоей славы и блага всего человечества.

Через Иисуса Христа, Господа нашего.

Аминь.

Молитва о продолжительном мире

Боже, от которого исходят все святые желания. Который все правильно советует и справедливо действует.

Дай нам, своим слугам, тот мир, которого не может дать свет, продолжительный мир.

Чтобы наши сердца были преданы Твоей службе, и чтобы мы могли спокойно проводить время под защитой Твоей.

Аминь.

Молитва о мире святого Иоанна ХХІІІ

Господи Иисусе Христе, которого называют Князем Мира.

Ты сам наш мир и примирение, Господи, который так часто говорил "Мир вам!" - дай нам мир.

Сделай всех мужчин и женщин свидетелями правды, справедливости и братской любви. Выбрось из их сердец все, что может угрожать миру.

Просвети наших правителей, чтобы они гарантировали и защищали большой дар мира.

Пусть все народы земли станут братьями и сестрами. Пусть над нами всеми всегда расцветает и властвует вожделенный мир.

Аминь.

Молитва к Марии (Царице Мира) святого Иоанна Павла II

С этого момента я вверяю эти инициативы материнскому покровительству Пресвятой Девы Марии, прося Ее поддерживать наши усилия и усилия всего человечества для достижения мира.

Мы просим Тебя, Царица Мира, помочь нам ответить силой правды и любви на новые и тревожные вызовы нашего времени.

Помоги нам пережить этот трудный период, нарушающий покой многих людей, и без промедления работать, строя ежедневно и повсюду подлинную культуру мира.

Аминь.

Молитва о прекращении насилия

О Пречистая Дева, Матерь Божия и Матерь Человечества.

Нас вдохновляет уверенность в том, что очи Твои, плакавшие над землей, покрасневшей от крови Иисуса, до сих пор обращены к этому миру, растерзанному войнами и преследованиями, угнетениями праведных и слабых.

Из тени этой долины слез мы просим Твоей небесной помощи и нежного милосердия, утешения наших больных сердец и помощи в испытаниях Церкви и всей страны.

Мы верим, что во славе, где Ты царствуешь, одета в солнце и увенчана звездами, Ты, после самого Иисуса, радость и утешение всех ангелов и святых.

С этой земли, по которой мы ступаем как паломники, утешаясь нашей верой в предстоящее воскресение, мы смотрим на Тебя, нашу жизнь, нашу сладость, нашу надежду.

Веди нас вперед на Твой сладостный голос, чтобы однажды, после нашего изгнания, Ты показала нам Иисуса, благословенный плод чрева Твоего. О милосердная, о любящая, о прекрасная Дева Мария.

Аминь.

Молитва о защите и освобождении от врагов

Взгляни вниз, Боже, защитник наш, и защити нас от опасностей наших врагов.

Чтобы все беды исчезли, и мы могли служить Тебе в мире.

Пусть мы освободимся от ловушек наших врагов и будем защищены Твоей спасительной помощью. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Молитва за жертв терроризма и обращение террористов

Пусть из сердец всех верующих поднимется еще более мощная молитва за жертв терроризма, за их пораженные трагедией семьи, за все народы, продолжающие страдать от терроризма и войны.

Пусть свет нашей молитвы распространяется даже до тех, кто тяжело оскорбляет Бога и людей этими безжалостными поступками, чтобы они заглянули в свои сердца, увидели зло в том, что они творят, отказались от всех насильственных намерений и попросили прощения.

В эти неспокойные времена пусть вся человеческая семья обретет подлинный и крепкий мир, рожденный в браке справедливости и милосердия.

Аминь.