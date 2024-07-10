Как ускорить заживление синяков и что с ними делать категорически нельзя

Что нужно знать о синяках

Синяки не всегда возникают на месте травмы, поскольку сила тяжести может вызвать их появление в другом месте. Большинство синяков невредны и со временем исчезают самостоятельно.

Фазы ушиба:

Красная выступающая шишка, болит

2 дня синяк синеет или даже чернеет

5-10 дней синяк становится зеленым или желтоватым

10-14 дней становится светло-коричневым и в дальнейшем светлеет со временем

Как ускорить заживление синяков

Если кроме кровоподтеков есть наружное кровотечение, попробуйте остановить кровотечение, прежде чем заниматься профилактикой кровоподтеков. Если возможно, поднимите место ушиба выше уровня сердца. Обеспечьте спокойствие поврежденного участка, чтобы не травмировать повторно это место.

Приложите пакет со льдом, завернутый в тонкое полотенце. Оставьте на месте на 20 минут. Повторите несколько раз в течение двух или двух дней после травмы. Это помогает снизить отек и боль.

Что делать не нужно

Не кладите лед прямо на кожу. Опасно принимать сырое мясо или прикладывать его к глазам или другой части тела, поскольку оно может содержать бактерии. Если льда у вас нет, безопаснее взять пакет замороженных овощей, чем мясо.

Через 48 часов перейдите на теплый компресс, чтобы улучшить кровообращение и помочь организму в рассасывании гематомы. Для детей этот метод подходит только, если ребенок не против.

Примите обезболивающие, такие, как ибупрофен или парацетамол, они могут помочь справиться с болью и воспалением. Соблюдайте рекомендуемые дозы.

Не принимайте аспирин (если он не предназначен для другого вашего заболевания), поскольку это может усугубить кровоподтеки. Детям до 16 лет нельзя принимать аспирин.

Максимально больно будет в первые несколько дней после травмы. Не следует массировать больное место сразу после травмы. Если место ушиба набухло, наложите на него эластичный бинт, но не очень туго. Не прокалывайте синяк иглой, чтобы выпустить избыток крови.

Не следует наносить на синяк йодную сетку, мед, мочу и т.д.

Кстати, аптечные методы могут ускорить заживление, но этот эффект не слишком доказан. В общем, синяк сходит через две недели.