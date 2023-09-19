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Как правильно собрать документы после смерти военного для получения помощи: объяснение юриста

Какие документы необходимы для оформления выплат после смерти военного (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Семьям погибших военных приходится проходить не только через горе потери, но и через долгий бюрократический путь получения денежной помощи от государства. Сбор всех необходимых документов занимает много времени, особенно когда не знаешь, с чего начинать.

О том, какие документы необходимо собрать после смерти военного, рассказал для Styler РБК-Украина юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЭС" и консультант благотворительного фонда "Мы рядом" Евгений Промский.

Какие документы будут нужны

Первое, что вы должны сделать - это обратиться к командиру воинской части с просьбой предоставить вам следующие документы:

1. Выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части

Данный документ выдает воинская часть, где проходил службу погибший. Для получения нужно либо лично обратиться в часть, либо направить в часть заявление о выдаче такого документа.

Также выписку может запросить адвокат родственника погибшего, собирающего документы для получения компенсации.

2. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного

Такими документами могут быть: выписки из проведенного служебного расследования, боевых приказов и распоряжений.

Они выдаются воинской частью, где погибший проходил службу. Для их получения нужно либо лично обратиться в часть, либо их может запросить ваш адвокат.

3. Выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего

Данный документ выдает военная часть или ТЦК и СП, где военный состоял на учете. Для получения нужно либо лично обратиться в часть или ТЦК и СП, либо направить заявление о выдаче выписки. И снова - этот документ может пригласить адвокат.

4. Заявление каждого получателя помощи

Заявление составляется в произвольной форме. В "шапке" указываются данные получателя пособия (идентификационный код, адрес проживания, контактный телефон).

В основной части заявления указывается: данные погибшего военного (фамилия отчество, дата рождения, воинское звание, должность, подразделение, воинская часть), где и когда погиб, родственная связь заявителя и военнослужащего, а также сама просьба произвести выплату денежной компенсации.

Что еще будет нужно

К вышеуказанному пакету документов необходимо добавить копии:

  • паспорта и идентификационного кода получателя (получателей) помощи
  • свидетельства о смерти (выдает ЗАГС по месту жительства)
  • документы, подтверждающие родственную связь с военным или пребывание на иждивении - свидетельство о рождении, о браке, решение суда об установлении факта пребывания на иждивении
  • постановления военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи смерти, выдаются воинской частью

Собранный пакет документов следует подать в районный ТЦК и СП (для погибших ВСУ), в районные отделы Нацполиции или в ведомство, где служил погибший.

Вы можете получить личную бесплатную консультацию юриста, обратившись в благотворительный фонд "Мы рядом". Также фонд занимается предоставлением материальной и психологической помощи женщинам погибших воинов.

Ранее мы сообщали, кто из родственников умершего военнослужащего имеет право на получение денежной компенсации.

А также мы рассказывали о том, как военнослужащие могут оформить пенсию по инвалидности.

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