Как правильно хранить лекарства дома: эти правила помогут навести порядок в аптечке

Главные правила хранения лекарств

Самое первое правило - ваша аптечка должна находиться вне досягаемости детей или домашних животных. Поэтому лекарства должны быть в закрытых шкафчиках или на верхних полках. Желательно, чтобы место хранения лекарств закрывалось на ключ или код.

Второе правило - аптечка должна находится в темном, сухом и прохладном месте. Не стоит хранить лекарства в ванной или на кухне.

Не должно быть прямых солнечных лучей, света ламп. Также рядом не должно отопительных или нагревательных приборов.

Третье правило - все лекарства должны быть подписаны, желательно их хранить с упаковкой и коробкой, на которой указан срок годности.

В большинстве лекарств указаны условия, в которых их нужно хранить. Некоторым препаратам нужен холод, поэтому их рекомендуют держать в холодильнике.

Во всех остальных случаях температура не должна быть ниже +7+8 градусов и не выше +12 +15 градусов. Уровень влажности - около 60%.

Как навести порядок в аптечке

Раз в три месяца проверяйте содержимое вашей аптечки и делайте ревизию. Если есть препараты с не истекшим сроком годности, которые по каким-то причинам не были использованы - передайте их тем, кому они пригодятся.

Можно обратиться в ближайшую аптеку, отдать волонтерам, продать или отдать бесплатно через интернет.

Проверяйте сроки годности у лекарств. Если он истек - выбрасывайте не задумываясь, так как такой препарат может навредить.

Если у членов семьи есть особые показания - держите в доме запас необходимых лекарств всегда.

Желательно, чтобы в домашней аптечке были: