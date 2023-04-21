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Как правильно хранить лекарства дома: эти правила помогут навести порядок в аптечке

Где можно хранить лекарства в доме (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У многих людей дома накапливаются лекарства и для них порой выделяют отдельные шкафчики или полки. Некоторые держат дома только небольшую коробку с лекарствами и медицинскими вещами для экстренных случаев. Однако не все знают, как именно нужно хранить лекарственные препараты дома.

Как привести в порядок свою аптечку и что нужно делать, чтобы лекарства не портились - читайте ниже.

Главные правила хранения лекарств

Самое первое правило - ваша аптечка должна находиться вне досягаемости детей или домашних животных. Поэтому лекарства должны быть в закрытых шкафчиках или на верхних полках. Желательно, чтобы место хранения лекарств закрывалось на ключ или код.

Второе правило - аптечка должна находится в темном, сухом и прохладном месте. Не стоит хранить лекарства в ванной или на кухне.

Не должно быть прямых солнечных лучей, света ламп. Также рядом не должно отопительных или нагревательных приборов.

Третье правило - все лекарства должны быть подписаны, желательно их хранить с упаковкой и коробкой, на которой указан срок годности.

В большинстве лекарств указаны условия, в которых их нужно хранить. Некоторым препаратам нужен холод, поэтому их рекомендуют держать в холодильнике.

Во всех остальных случаях температура не должна быть ниже +7+8 градусов и не выше +12 +15 градусов. Уровень влажности - около 60%.

Как навести порядок в аптечке

Раз в три месяца проверяйте содержимое вашей аптечки и делайте ревизию. Если есть препараты с не истекшим сроком годности, которые по каким-то причинам не были использованы - передайте их тем, кому они пригодятся.

Можно обратиться в ближайшую аптеку, отдать волонтерам, продать или отдать бесплатно через интернет.

Проверяйте сроки годности у лекарств. Если он истек - выбрасывайте не задумываясь, так как такой препарат может навредить.

Если у членов семьи есть особые показания - держите в доме запас необходимых лекарств всегда.

Желательно, чтобы в домашней аптечке были:

  • Средства для оказания первой помощи
  • Бинт, вата, марля, зеленка, пластырь, перекись водорода
  • Жаропонижающие и обезболивающие
  • Препараты от нарушений пищеварения
  • Сердечный препарат и лекарства, которые помогут снизить давление до приезда врача
  • Антигистаминные препараты

Кстати, ранее мы писали о том, какие лекарства должны быть в аптечке на все случаи жизни.

А еще рассказывали о том, что должно быть в аптечке для поездки с маленькими детьми.

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