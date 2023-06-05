Как правильно есть овсянку на завтрак, чтобы не проголодаться через час: советы диетолога

Почему важно получать белок в каждом приеме пищи

Если в завтраке не будет достаточно белков, после него вы быстро проголодаетесь, и у вас будет желание перекусить уже через час.

Если говорить о женщинах, то диетолог рекомендует им употреблять в каждом приеме пищи 20-25 граммов белка.

"То есть если ваш завтрак имеет меньше 20 г белка, его лучше "подшаманить" таким образом, чтобы он проходил хотя бы этот минимальный порог, а еще лучше – если это будет 25 граммов", - написал эксперт.

Таким образом за 3 основных приема пищи вы будете получать не менее 75 г белка в сутки, что все еще немного, но уже лучше, чем 50 г, например.

Добавьте еще 10-15 г из перекуса (в идеале перекус также должен содержать хотя бы 10-15 г белка) и получится 85-90 г белка. Это минимальная цифра по белку, который рекомендует диетолог для своих клиенток.

Как правильно есть овсянку на завтрак

Александр советует уменьшить порцию овсянки, варить ее на воде или молоке 1%. К готовой овсянке добавлять протеиновую смесь, нежирный йогурт или баночку натурального йогурта.

Вместо грецких орехов лучше взять арахис и миндаль - в них меньше жира и больше белка. Если вы примените эти правила, в вашем завтраке будет содержаться примерно 20 граммов необходимого белка.

Также важно понимать, что увеличение количества белка за счет орехов и молока 2,5% - автоматически приведет к увеличению жира в завтраке, а следовательно калорийность возрастет.

Будьте внимательны с орехами, в них много жира, не рассчитывайте "добить" норму белка ими.