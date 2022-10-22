Как правильно выбрасывать просроченные лекарства: это следует знать всем

Лекарства, у которых истек срок годности, просто так выбрасывать в мусорку нельзя. Чтобы не навредить окружающей среде, следует совершить несколько действий.
Об этом сообщили в Instagram-сообществе sviy.doc.
В Украине на законодательном уровне нет рекомендаций для населения, как действовать с непригодными к употреблению лекарствами.
Поэтому эксперты предлагают рассмотреть рекомендации "FDA US". Это управление продовольствия и медикаментов наблюдает за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США).
Оно отвечает за регуляцию и надзор за безопасностью пищевых продуктов, биологически активных добавок, лекарств, вакцин, медицинских приборов, ветеринарной продукции и косметики.
Поэтому, прежде чем выбросить непригодные лекарства, эксперты советуют сделать:
Также, чтобы меньше выбрасывать лекарства:
Важно, если лекарства хранили правильно, их внешний вид практически не меняется, даже после выхода срока годности.
Нельзя принимать лекарства, если:
Раньше врачи называли прививку, которую обязательно нужно сделать ребенку.
Также мы писали, что о лекарствах от разных болезней и состояний, которые на самом деле не работают.