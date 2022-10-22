Как правильно выбрасывать просроченные лекарства: это следует знать всем

В Украине на законодательном уровне нет рекомендаций для населения, как действовать с непригодными к употреблению лекарствами.

Поэтому эксперты предлагают рассмотреть рекомендации "FDA US". Это управление продовольствия и медикаментов наблюдает за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США).

Оно отвечает за регуляцию и надзор за безопасностью пищевых продуктов, биологически активных добавок, лекарств, вакцин, медицинских приборов, ветеринарной продукции и косметики.

Поэтому, прежде чем выбросить непригодные лекарства, эксперты советуют сделать:

Смешайте лекарства (не измельчайте таблетки или капсулы) с непривлекательным веществом, таким как грязь, кошачий туалет или использованная кофейная гуща;

Поместите смесь в емкость, например, в закрытый полиэтиленовый пакет;

Выбросьте контейнер в помойку дома;

Удалите всю личную информацию из рецептурной этикетки пустых бутылок или упаковок от лекарства, а затем выбросьте их.

Также, чтобы меньше выбрасывать лекарства:

Купите лекарство назначенное врачом;

Перед тем как идти в аптеку, проверьте, есть ли у вас необходимые лекарства дома;

Избегайте покупки/использования неэффективных лекарств, например гомеопатии.

Как определить, что лекарство употреблять нельзя

Важно, если лекарства хранили правильно, их внешний вид практически не меняется, даже после выхода срока годности.

Нельзя принимать лекарства, если: