Как правильно мыть и дезинфицировать кухонные лопатки и ложки из дерева: вы точно этого не знали!

Почему стоит выбирать деревянные

Кроме сугубо эстетического вида и дани уважения к нашим предкам, деревянная посуда на кухне имеет и другие плюсы - для горячих блюд она подходит лучше, чем пластиковая и от высоких температур не разрушается, не выделяет опасные вещества. А еще такие лопатки и ложки - очень экологические, так как при производстве не используются различные смеси и химические составы.

Но есть важный нюанс - ухаживать за такими ложками и лопатками нужно тщательно, их нужно правильно мыть и обрабатывать, чтобы на них не оставались микробы, остатки пищи и не въедались жир и запахи.

Как правильно мыть деревянные кухонные принадлежности

Правильный уход за такими ложками и лопатками очень простой - их нужно мыть сразу, обычным мылом с водой и после этого быстро вытирать полотенцем или салфеткой. Это убережет их от появления трещин и деформации.

Чтобы защитить вашу посуду в будущем, можно смазать ложки и лопатки растительным маслом. Лопатки должны быть чистые и сухие. Натрите их лимоном и солью - для дезинфекции. Потом натрите растительным маслом и оставьте на ночь. Утром протрите бумажной салфеткой, чтобы убрать остатки жира. После - можно использовать.

Какие способы очистки использовать нельзя

Очень часто попадается стандартный рецепт очищения деревянных лопаток и ложек с помощью соды - налить горячую воду в миску и развести там соду, а потом поместить туда деревянные принадлежности. Как только вся грязь всплывет на поверхности - вымыть под проточной водой и вытереть.

Но этот способ не только малоэффективный, он еще и вреден для такой посуды. Дело в том, что дерево под влиянием воды с высокой температурой и содой может быстрее выйти из строя - появятся микротрещины, в которые начнет забиваться грязь. Также дерево быстрее деформируется при таком обращении.

Именно поэтому не стоит деревянные лопатки и ложки класть в раковину или оставлять в тазиках с водой - при таком мытье вы их выбросите намного быстрее.