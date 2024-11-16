Как правильно говорить с ребенком о сексе: какие ошибки не стоит делать родителям

Интерес к половым вопросам у детей появляется довольно рано, и, конечно, подробно объяснять 5-летке, откуда на самом деле берутся дети - не стоит, но родителям нужно быть готовым к таким разговорам, потому что вопросы могут появиться очень внезапно.

Дети имеют право на обсуждение темы секса и чувств, которые их переполняют, и они придут сначала к родителям, когда у них возникнут вопросы или понадобится поддержка. И самая первая ошибка родителей - ответить, что "еще рано".

Однако вопросы у ребенка уже появились, поэтому следует внимательно их выслушать и дать исчерпывающий ответ. Иначе они начнут искать ответы в другом месте - у сверстников, в интернете. И часто это ничем хорошее не заканчивается.

Половое созревание может начаться рано - лет с 8 у девочек и чуть позже у ребят, когда они столкнутся с поллюциями или эрекцией. Важно, чтобы ваши дети были готовы к ранним месячным, эрекции, чувствам к другому человеку.

Не стоит считать, что обсуждение сексуальных вопросов с родителями даст детям толчок к раннему сексу. Исследования показывают, что подростки из семей, где родители откровенно говорили о сексе, склонны ждать, пока подрастут, прежде чем попробовать это в реальности. А когда такие дети начинают заниматься сексом, они никогда не забывают о контрацептивах.

Вторая ошибка родителей – заменить откровенный разговор на разнообразные пособия. У ребенка может быть много вопросов и увиденное или прочитанное может быть воспринято неверно. Поэтому лучше всего – говорить лично, а пособия использовать как дополнительный материал.

Ошибка третья – ждать, пока ребенок достаточно подрастет. Но хуже всего в такой ситуации, что может произойти – вы начнете разговор поздно, когда уже все расскажут друзья и интернет.

Подросткам гораздо труднее, чем малышам, говорить с родителями о сексе, поэтому очень важно начать разговор, когда ваш ребенок еще во всем ребенок, и не откладываться до того момента, когда у вас обоих появится неудобство. Возможно, вам придется столкнуться с нежеланием ребенка говорить по этим темам.

Признайте право ребенка на личную жизнь и возможность принимать собственные решения, но, заверьте его в том, что в нужный момент, когда потребуется ваша поддержка, он может на вас рассчитывать.