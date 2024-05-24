Как будет работать пересадка головы с помощью роботов: видео не для слабонервных

Основное о BrainBridge

По словам руководителя проекта Хашема Аль-Гайли (молекулярного биолога и биотехнолога), BrainBridge - уникальная система трансплантации.

На официальном сайте проекта уточняется, что BrainBridge сможет проводить трансплантацию лица и кожи головы:

для восстановления функциональности

для эстетичного вида

Роботизированная система "пересадки" человеческой головы (иллюстрация: brainbridge.tech)

"Молодые донорские ткани уменьшают риск отторжения и улучшают внешний вид благодаря тщательному наложению швов и послеоперационному уходу для содействия заживлению и минимизации образования рубцов", - отмечают эксперты.

Кроме того, учеными предусмотрен специальный "налобный браслет" BrainBridge, оснащенный интерфейсом "мозг-компьютер". Ожидается, что он позволит потенциальным пациентам повысить автономность и качество жизни:

сообщать о своих потребностях при восстановлении

управлять устройствами

выполнять задачи самостоятельно

"Налобный браслет" BrainBridge (иллюстрация: brainbridge.tech)

Проблемы и перспективы

Аль-Гайли рассказал, что BrainBridge может дать новую надежду пациентам, страдающим от неизлечимых состояний - рака на последней стадии, нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также паралича.

Одной из основных проблем является неспособность современной медицины адекватно восстанавливать повреждения нервов и спинного мозга, ведь без этого любой реципиент трансплантата головы будет парализован ниже шеи.

Глава проекта подчеркнул, что сейчас его команда ищет талантливых специалистов со всего мира, которые помогут "преодолеть эти барьеры" и "расширить границы биомедицинской науки".

BrainBridge - технология будущего (иллюстрация: brainbridge.tech)

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что проект приведет к прорыву в реконструкции спинного мозга и трансплантации всего тела", - отмечают в BrainBridge.

В долгосрочной перспективе ученые планируют расширить проект "на сферы, которые трансформируют медицину".

Как будет работать система

Руководитель проекта отметил, что каждый шаг концепции BrainBridge был тщательно продуман на основе обширных научных исследований, проведенных и опубликованных экспертами в различных областях науки.

"Цель нашей технологии - расширить пределы возможного в медицинской науке и предложить инновационные решения для тех, кто борется с заболеваниями, угрожающими жизни", - объяснил Хашем Аль-Гайли.

Он уточнил, что донором для трансплантации будет пациент с мертвым мозгом, но с функциональным телом и жизненно важными органами в хорошем состоянии.

Кроме того, ученые планируют "научить" систему пересаживать лицо от донора. Согласно их планам такая операция будет проводиться с помощью того же робота-хирурга на основе искусственного интеллекта, что и трансплантация головы.

Новейшие технологии трансплантологии (иллюстрация: brainbridge.tech)

"В процессе используются передовые высокоскоростные роботизированные системы для предотвращения деградации клеток мозга и обеспечения бесшовной совместимости. Вся процедура руководствуется визуализацией на молекулярном уровне в режиме реального времени и алгоритмами искусственного интеллекта, чтобы облегчить точное восстановление соединения спинного мозга, нервов и кровеносных сосудов", - отметили в BrainBridge.

Уточняется, что после операции пациент будет находиться в состоянии искусственной комы в течение четырех недель (чтобы дать возможность местам трансплантации зажить). Кроме того, но будет нуждаться в значительной физической реабилитации и психологической поддержке.