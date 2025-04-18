Как избавиться от изжоги за несколько минут без лекарств: назван простой суперспособ

Что поможет

Изжога - это ощущение жжения, обычно вызванное попаданием желудочной кислоты в пищевод. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб назвал два способа, которые помогут изжоге или кислотному рефлюксу.

"Возьмите жвачку без сахара или таблетку для рассасывания, начните жевать и двигаться. Вы заметите, что через несколько минут ваша изжога значительно уменьшается", - объяснил медик.

Это происходит из-за того, что выработка слюны во рту начинает увеличиваться, она опускается в пищевод и образует защитный барьер против желудочной кислоты.

Гастроэнтеролог также отмечает, что акт жевания обманывает тело, заставляя его думать, что вы едите. Когда это происходит, ваш пищевод начинает двигаться и сокращаться. Это очищает избыток кислоты в пищеводе.

Исследования показывают, что регулярные прогулки могут поддерживать здоровье кишечника, уменьшая воспаление и улучшая пищеварение.

Поэтому, если вы склонны к изжоге, возможно, лучше не сидеть после еды. Сделайте короткую прогулку, ведь они могут помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить продолжительность жизни и уменьшить стресс.

Что приводит к изжоге в желудке

Основные причины изжоги: