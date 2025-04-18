Как избавиться от изжоги за несколько минут без лекарств: назван простой суперспособ
Изжога может застать врасплох и испортить день, но есть простой способ, который поможет избавиться от дискомфорта всего за несколько минут. К тому же для этого не понадобятся лекарства.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского гастроэнтеролога Джозефа Салхаба.
Что поможет
Изжога - это ощущение жжения, обычно вызванное попаданием желудочной кислоты в пищевод. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб назвал два способа, которые помогут изжоге или кислотному рефлюксу.
"Возьмите жвачку без сахара или таблетку для рассасывания, начните жевать и двигаться. Вы заметите, что через несколько минут ваша изжога значительно уменьшается", - объяснил медик.
Это происходит из-за того, что выработка слюны во рту начинает увеличиваться, она опускается в пищевод и образует защитный барьер против желудочной кислоты.
Гастроэнтеролог также отмечает, что акт жевания обманывает тело, заставляя его думать, что вы едите. Когда это происходит, ваш пищевод начинает двигаться и сокращаться. Это очищает избыток кислоты в пищеводе.
Исследования показывают, что регулярные прогулки могут поддерживать здоровье кишечника, уменьшая воспаление и улучшая пищеварение.
Поэтому, если вы склонны к изжоге, возможно, лучше не сидеть после еды. Сделайте короткую прогулку, ведь они могут помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить продолжительность жизни и уменьшить стресс.
Что приводит к изжоге в желудке
Основные причины изжоги:
- переедание - большой объем пищи растягивает желудок и повышает давление, что может способствовать попаданию кислоты в пищевод
- жареная, острая пища - такая пища стимулирует выделение кислоты
- кофе, алкоголь, шоколад и газированные напитки
- курение - стимулирует кислотность
- стресс - влияет на моторику желудка и повышает чувствительность к кислоте
- лежачее положение после еды - способствует рефлюксу кислоты
- беременность или избыточный вес - повышенное давление на живот способствует рефлюксу
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