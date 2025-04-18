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Как избавиться от изжоги за несколько минут без лекарств: назван простой суперспособ

Пятница 18 апреля 2025 14:28
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Как избавиться от изжоги за несколько минут без лекарств: назван простой суперспособ Названы способы, которые помогут избавиться от изжоги (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Изжога может застать врасплох и испортить день, но есть простой способ, который поможет избавиться от дискомфорта всего за несколько минут. К тому же для этого не понадобятся лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского гастроэнтеролога Джозефа Салхаба.

Что поможет

Изжога - это ощущение жжения, обычно вызванное попаданием желудочной кислоты в пищевод. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб назвал два способа, которые помогут изжоге или кислотному рефлюксу.

"Возьмите жвачку без сахара или таблетку для рассасывания, начните жевать и двигаться. Вы заметите, что через несколько минут ваша изжога значительно уменьшается", - объяснил медик.

Это происходит из-за того, что выработка слюны во рту начинает увеличиваться, она опускается в пищевод и образует защитный барьер против желудочной кислоты.

Гастроэнтеролог также отмечает, что акт жевания обманывает тело, заставляя его думать, что вы едите. Когда это происходит, ваш пищевод начинает двигаться и сокращаться. Это очищает избыток кислоты в пищеводе.

Исследования показывают, что регулярные прогулки могут поддерживать здоровье кишечника, уменьшая воспаление и улучшая пищеварение.

Поэтому, если вы склонны к изжоге, возможно, лучше не сидеть после еды. Сделайте короткую прогулку, ведь они могут помочь снизить уровень сахара в крови, улучшить продолжительность жизни и уменьшить стресс.

Что приводит к изжоге в желудке

Основные причины изжоги:

  • переедание - большой объем пищи растягивает желудок и повышает давление, что может способствовать попаданию кислоты в пищевод
  • жареная, острая пища - такая пища стимулирует выделение кислоты
  • кофе, алкоголь, шоколад и газированные напитки
  • курение - стимулирует кислотность
  • стресс - влияет на моторику желудка и повышает чувствительность к кислоте
  • лежачее положение после еды - способствует рефлюксу кислоты
  • беременность или избыточный вес - повышенное давление на живот способствует рефлюксу

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