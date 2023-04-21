Как избавиться от кофеиновой зависимости: нутрициолог назвала 5 альтернативных напитков

Как побороть зависимость от кофе

"Кофемания - не миф и даже не преувеличение. С любовью к бодрящему напитку она имеет мало общего. Зависимость от кофе - это невозможность жить (думать, работать, общаться), не выпив чашечку душистого напитка. Тяжелая кофемания - это когда, выпивая пятую чашку, уже думаешь о шестой", - говорит эксперт.

Абдулоева-Барова добавляет, что кофеин наркотиком не считается, однако он возглавляет список наиболее употребляемых в мире психоактивных веществ, опережая героин и амфетамины.

"Мой вам совет: слушайте свой организм (а не только эмоциональные желания). Помните, что за чрезмерное получение временного удовольствия возможно придется заплатить своим здоровьем. Все хорошо в меру", - говорит нутрициолог.

Эксперт называет 5 альтернативных напитков, которым можно заменить кофе.

Матча

Зеленый чай перемолот в мелкий порошок. Он также содержит кофеин, но в меньшем количестве. В его составе есть аминокислота тиамин, которая в тандеме с кофеином обеспечивает следующие процессы:

придает плавный приток энергии;

стимулирует выработку серотонина, что улучшает настроение;

является источником антиоксидантов;

ускоряет обмен веществ и сжигает калории;

уменьшает уровень холестерина и уровень сахара в крови;

Натуральное какао

Это источник антиоксидантов. Напиток ускоряет обмен веществ и сжигание калорий, помогает снизить мышечную боль после физических нагрузок.

Также в нем много клетчатки и хлорофилла, витамина С, цинка и магния.

Цикорий

Это природный энергетик с успокаивающим действием на нервную систему. Этот напиток улучшает концентрацию внимания, уменьшает аппетит и уровень сахара в крови.

Чай Масала

Это смесь специй - кардамона, гвоздики, корицы, фенхеля. Кардамон обладает противомикробными свойствами и полезен для сердечно-сосудистой системы.

Гвоздика будет поддерживать иммунитет в сезон простуд, корица улучшает углеводный обмен, а фенхель - пищеварение.

Кероб

Кероб или кофе из рожкового дерева содержит очень полезную для пищеварения клетчатку, нормализует стул, способствует выведению из организма шлаков и содержит большое количество витаминов.

Другие напитки, которыми можно заменить кофе (скриншот)