Как избавиться от второго подбородка без пластических операций: лайфхаки от косметолога

Как убрать второй подбородок

Сначала разогрейте кожу - перетирайте ребром ладони подбородок так, как показано на видео. Тогда сделайте легкие пощипывания в зоне второго подбородка и под линией челюсти.

После этого возьмите складку от второго подбородка и "ведите" ее в сторону ушей, а затем опустите вниз.

"Эти упражнения можете делать через день с кремом или маслом для массажа и наслаждайтесь результатом", - говорит косметолог.

Также можно делать упражнения от второго подбородка. Прижимая язык к небу (10-15 раз) можно добиться следующих результатов:

предупредить образование второго подбородка

подтянуть овал лица

сделать кожу более эластичной и упругой

Как убирать морщинки на подбородке

Морщинку на подбородке можно убрать, применяя скребок гуаша. Сначала смажьте кожу маслом для массажа или кремом. Затем выполните три подхода этих упражнений:

пройдитесь круговыми движениями по морщине

оберните скребок ребром и растягивайте мышцу

Также обязательно нужно избавиться от привычки опускать уголки рта.

"Последний пункт самый важный, всегда лучше убрать причины, чтобы потом не работать с последствиями", - отмечает Позднякова.