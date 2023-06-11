Как поговорить с партнером об интиме и при этом не обидеть его

Как говорить с партнером об интиме

Одна из самых распространенных причин проблем в парах - отсутствие коммуникации. Люди не говорят об интиме, потому что это табуированная тема с детства.

Также иногда они боятся, что партнер их не поймет, станет высмеивать, критиковать или оскорблять. Причиной, почему люди избегают таких разговоров, может быть и то, что они уже имеют негативный опыт в прошлом.

Прежде всего нужно понять, какая цель таких разговоров - хотите ли вы попробовать что-то новенькое, скорректировать действия партнера, узнать его мнения относительно собственных фантазий или же вы хотите предложить ему обратиться к специалисту.

Что можно и нельзя говорить

Главное правило, которое следует соблюдать, - никто никого не обвиняет. Есть только ваш общий интимный опыт, который вы в дальнейшем хотите улучшить.

Такой разговор следует начать в приятный момент эмоциональной близости, спросить у партнера, готов ли он об этом поговорить.

Далее вспомните, что в действиях партнера вам больше всего нравится. Расскажите о собственной фантазии и желаниях. Начните с формулировки "мне хотелось бы, чтобы ты...".

Партнер должен понять, что это не критика его лично, а просто стремление к усовершенствованию процесса, что так вы станете еще ближе друг к другу, получите новые ощущения.

Разговор каждой пары - это индивидуальный процесс. Следуя этим советам, вы минимизируете риски появления оскорблений, критики и недоразумений.

Главное помните, что в сексе есть двое и ответственность за результат лежит на обоих. Поэтому любитесь, но не забывайте и говорить о самом процессе.