Не бойтесь проявлять инициативу

Мы все боимся отказа, потому что преимущественно воспринимаем ее как "Ты недостаточно привлекательный/привлекательный".

На самом же деле человек может отказаться по другим причинам, например:

"Я не хочу делать этого сейчас, потому что плохо чувствую себя"

"Я беспокоюсь и не могу сосредоточиться на тебе в этот момент"

"Именно сейчас я хочу объятий/разговоров/посмотреть сериал"

"Мое либидо невысокое сейчас".

Говорите о своих сексуальных желаниях

Проговаривать сексуальные практики - это следующий шаг после получения общего согласия на взаимодействие. Это требует определенной степени открытости с собой, знания названий и определений и отсутствия стыда.

Озвучивать свои желания по конкретным практикам - это нормально.

Разговаривайте о самоудовольствии

Исследование себя - мастурбация, абсолютно нормальной и безопасной (только не используйте предметы, которые для этого не предназначены).

Самолескости - это не измена. Они не аналогия секса, а совершенно отдельная практика.

Мастурбация - это мощный ресурс для понимания себя, своих желаний, чувствительных точек.

Информация и подсказки, которыми вы можете после этого поделиться с партнершей/партнером, наверняка улучшают качество вашего секса.

Как построить здоровые сексуальные отношения в паре (фото: Freepik)

Говорите о нежности к партнеру

Создание глубокого доверия - это всегда о нежности к человеку рядом. О ласковом отношении к эмоциям, мыслям, желаниям, телу. Неважно, о каких практиках идет речь: мягкий медленный секс или жесткий, немного экстремальный.

Нежность помогает услышать партнера или партнершу - их "хочу" и "не хочу", слабости и страсти.

Не бойтесь отказать партнеру

Вы вправе остановить взаимодействие на любом этапе. Даже если вы уже в постели, согласились на секс и проговорили детали.

Если вы по какой-либо причине почувствовали дискомфорт или неуверенность, вы можете прервать процесс и остановиться. Это правило незыблемо, и его должны понимать все участницы и участники секса.

Определите стоп-слово

Когда речь идет о любых практиках, которые могут вызвать боль или быть травматичными, а также о ролевых играх, вы заранее установите сигнал, по которому вы останавливаетесь. Это не только о физической безопасности, но и психологической.

Следите за безопасностью во время физического взаимодействия

Если это секс между мужчиной и женщиной, следует учитывать возможность незапланированной беременности, поэтому пользуйтесь средствами контрацепции.

Презервативы одновременно защищают не только от незапланированной беременности, но и от передаваемых половым путем заболеваний. Важно покупать их в проверенных местах, таких как аптеки или секс-шопы.

Обязательно проверяйте целостность презерватива и соответствие вашему размеру.

Секс между однополыми партнерами не исключает необходимости использовать контрацепцию, чтобы защититься от инфекционных заболеваний.

Не пренебрегайте защитой и во время орального секса - используйте специальные латексные салфетки. При условии, что партнеры разных статей проверили свой статус на инфекции и здоровы и одновременно не желают использовать барьерную защиту во время секса, важно продумать альтернативный вариант для защиты от нежелательной беременности.

Это могут быть оральные контрацептивы, внутриматочные спирали или другие методы.

Не забывайте о вакцинации

Некоторые прививки защищают от инфекций, которые могут передаваться во время секса. Например, вакцинация против гепатита B, вируса папилломы человека (ВПЧ), с которым, в частности, связаны 90% случаев рака шейки матки.

Заботьтесь о физической и психологической безопасности и наслаждайтесь сексуальными отношениями в доверительной, безопасной среде.