Сексуальные отношения - это важная составляющая любых партнерских отношений, но они должны быть здоровыми, а для этого следует говорить о вашей интимной жизни.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинский портал Береги себя в Instagram.
Мы все боимся отказа, потому что преимущественно воспринимаем ее как "Ты недостаточно привлекательный/привлекательный".
На самом же деле человек может отказаться по другим причинам, например:
Проговаривать сексуальные практики - это следующий шаг после получения общего согласия на взаимодействие. Это требует определенной степени открытости с собой, знания названий и определений и отсутствия стыда.
Озвучивать свои желания по конкретным практикам - это нормально.
Исследование себя - мастурбация, абсолютно нормальной и безопасной (только не используйте предметы, которые для этого не предназначены).
Самолескости - это не измена. Они не аналогия секса, а совершенно отдельная практика.
Мастурбация - это мощный ресурс для понимания себя, своих желаний, чувствительных точек.
Информация и подсказки, которыми вы можете после этого поделиться с партнершей/партнером, наверняка улучшают качество вашего секса.
Как построить здоровые сексуальные отношения в паре (фото: Freepik)
Создание глубокого доверия - это всегда о нежности к человеку рядом. О ласковом отношении к эмоциям, мыслям, желаниям, телу. Неважно, о каких практиках идет речь: мягкий медленный секс или жесткий, немного экстремальный.
Нежность помогает услышать партнера или партнершу - их "хочу" и "не хочу", слабости и страсти.
Вы вправе остановить взаимодействие на любом этапе. Даже если вы уже в постели, согласились на секс и проговорили детали.
Если вы по какой-либо причине почувствовали дискомфорт или неуверенность, вы можете прервать процесс и остановиться. Это правило незыблемо, и его должны понимать все участницы и участники секса.
Когда речь идет о любых практиках, которые могут вызвать боль или быть травматичными, а также о ролевых играх, вы заранее установите сигнал, по которому вы останавливаетесь. Это не только о физической безопасности, но и психологической.
Если это секс между мужчиной и женщиной, следует учитывать возможность незапланированной беременности, поэтому пользуйтесь средствами контрацепции.
Презервативы одновременно защищают не только от незапланированной беременности, но и от передаваемых половым путем заболеваний. Важно покупать их в проверенных местах, таких как аптеки или секс-шопы.
Обязательно проверяйте целостность презерватива и соответствие вашему размеру.
Секс между однополыми партнерами не исключает необходимости использовать контрацепцию, чтобы защититься от инфекционных заболеваний.
Не пренебрегайте защитой и во время орального секса - используйте специальные латексные салфетки. При условии, что партнеры разных статей проверили свой статус на инфекции и здоровы и одновременно не желают использовать барьерную защиту во время секса, важно продумать альтернативный вариант для защиты от нежелательной беременности.
Это могут быть оральные контрацептивы, внутриматочные спирали или другие методы.
Некоторые прививки защищают от инфекций, которые могут передаваться во время секса. Например, вакцинация против гепатита B, вируса папилломы человека (ВПЧ), с которым, в частности, связаны 90% случаев рака шейки матки.
Заботьтесь о физической и психологической безопасности и наслаждайтесь сексуальными отношениями в доверительной, безопасной среде.
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