Ученые обнаружили странное состояние у человека после приобретения щенка: похоже на послеродовую депрессию

Ученые из Университета Хельсинки провели исследования и пришли к выводу, что психика человека может остро реагировать на появление питомца. Эксперты даже придумали термин "щенячья тоска" - это состояние, которое очень похоже на послеродовую депрессию, от которой может страдать новая мама.

Когда в доме появляется щенок, жизнь всех членов семьи резко меняется. Малыш будет исследовать территорию, есть все, что попадется под лапы, оставлять лужи, мешать спать по ночам.

Поначалу это немного мило и люди понимают, что щенок - маленький. Тем более, что он забавный, дает много радости, смеха и любви. Но со временем эмоции стихают и наступает суровая обыденность. Что-то похожее происходит, когда в доме появляется ребенок.

В ходе исследования ученые опросили более двух тысяч владельцев собак. Все участники рассказывали, какие эмоции они испытывали, когда только принесли щенка домой. Также они отвечали, как изменялось их состояние через несколько дней и несколько недель.

Результаты показали, что почти все владельцы собак испытывают чувства, похожие на послеродовую депрессию. То есть люди бывают разочарованы своим решением, у них есть печаль, апатия и страх.

"Тревога, разочарование и усталость возникают одновременно. Люди переживают, что не смогут обеспечить воспитаннику надлежащий уход, не смогут его воспитать и жить обычной жизнью. Владельцы обвиняют себя, когда что-то идет не так, как планировалось", - говорят авторы исследования.

Еще один вывод исследования: некоторые люди даже серьезно задумываются над тем, чтобы отказаться от щенка. Человек испытывает стресс, ведь собака часто не дает спать по ночам, плохо себя ведет, портит вещи, совсем не слушается и постоянно требует внимания.

Однако ученые напоминают, что этот возраст нужно просто пережить. Хозяину придется быть терпеливым и внимательным, ведь у щенка будут меняться зубы, он постепенно начнет осваивать правила поведения в доме, совсем не сразу начнет ходить в туалет на улице и адекватно реагировать на происходящее вокруг.

Если присутствуют симптомы депрессии, то лучшее, что может сделать человек в этом случае - обратиться за помощью. Это может быть поддержка со стороны близких и других владельцев собак, а еще - занятия с кинологом.

"Помните, что первый год в воспитании щенка - самый важный. Затем пес станет взрослым, а проблемы сами полностью исчезнут", - говорят ученые.