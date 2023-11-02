Как подготовиться к протезированию после ампутации: список запрещенных действий

Сейчас нет точной статистики, сколько военных и гражданских потеряли конечности из-за боевых действий в Украине. По предварительным данным, эта цифра превышает 50 000 человек. Следует знать, как правильно готовиться к протезированию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Медики говорят, что после операции начинается подготовка пациента к протезированию. В этот период особенно важно соблюдать рекомендации врачей по уходу за швом.
Все потому, что именно от этого будет зависеть, правильно ли сформируется кукса, насколько сохранится подвижность суставов и чувствительность, а также как укреплять мускулатуру.
Уход за формированием кукси следует начать как можно раньше - это поможет ускорить сроки послеоперационного восстановления и обеспечивает раннее и успешное протезирование.
Время заживления кукси зависит от типа ампутации, возраста и общего состояния пациента. Обычно этот процесс занимает от 4 до 8 недель.
В течение этого периода пациент и врач имеют несколько основных задач: правильно ухаживать за куксой, устранить отек, нормализовать поверхностную чувствительность, улучшить эластичность и мобильность рубца, повысить силу мышц кукси и общую выносливость организма.
На формирование кукси могут повлиять следующие факторы:
Неправильный уход и, соответственно, неправильное формирование кукси в дальнейшем могут негативно повлиять на протезный этап реабилитации или вообще сделать его невозможным.
Компрессионная терапия - это один из основных методов, применяемых для формирования кукси и уменьшения ее отека. Отек важно преодолеть как можно скорее, ведь он имеет ряд негативных воздействий: замедляет заживление раны, ухудшает мобильность, увеличивает время до начала протезного этапа реабилитации и ухудшает формирование кукси.
Компрессионная терапия предполагает:
Какой тип компрессионной терапии применить зависит от индивидуальных особенностей пациента.
Среди дополнительных методик - постукивание, массажи, десенситизация (уменьшение чувствительности) и мобилизация рубца. Ни одна из них не заменяет другую. Напротив - они формируют комплексный подход для правильного заживления.
Постукивание поверх наложенных повязок можно проводить уже в послеоперационный период.
При куксах голени следует размещать ногу выпрямленно в коленном суставе и держать ее ровно опущенной во время стояния. Но нельзя:
При куксе бедра следует придерживаться следующих рекомендаций:
Дополнительно можно использовать косметические средства, такие как увлажняющие кремы. Это поможет смягчить рубцы и улучшить упругость кожи.
Нередко случаются случаи, когда пациента после ампутации беспокоят боли в куксе, фантомные боли и фантомные ощущения.
Фантомная боль - это боль в ампутированной конечности, которая может иметь жгучую, сжимающую или стреляющую природу. В 8 из 10 случаев фантомная боль сохраняется до двух лет после ампутации. Хотя постепенно и уменьшается.
Важной частью для контроля фантомной боли есть физическая активность, нормализация режима дня, гигиена сна, здоровое питание.
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