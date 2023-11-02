Как подготовиться к протезированию после ампутации: список запрещенных действий

Что происходит после ампутации

Медики говорят, что после операции начинается подготовка пациента к протезированию. В этот период особенно важно соблюдать рекомендации врачей по уходу за швом.

Все потому, что именно от этого будет зависеть, правильно ли сформируется кукса, насколько сохранится подвижность суставов и чувствительность, а также как укреплять мускулатуру.

Уход за формированием кукси следует начать как можно раньше - это поможет ускорить сроки послеоперационного восстановления и обеспечивает раннее и успешное протезирование.

Сколько длится заживление

Время заживления кукси зависит от типа ампутации, возраста и общего состояния пациента. Обычно этот процесс занимает от 4 до 8 недель.

В течение этого периода пациент и врач имеют несколько основных задач: правильно ухаживать за куксой, устранить отек, нормализовать поверхностную чувствительность, улучшить эластичность и мобильность рубца, повысить силу мышц кукси и общую выносливость организма.

На формирование кукси могут повлиять следующие факторы:

уровень ампутации

техника исполнения ампутации

индивидуальные особенности пациента

послеоперационный уход

Неправильный уход и, соответственно, неправильное формирование кукси в дальнейшем могут негативно повлиять на протезный этап реабилитации или вообще сделать его невозможным.

Что такое компрессионная терапия

Компрессионная терапия - это один из основных методов, применяемых для формирования кукси и уменьшения ее отека. Отек важно преодолеть как можно скорее, ведь он имеет ряд негативных воздействий: замедляет заживление раны, ухудшает мобильность, увеличивает время до начала протезного этапа реабилитации и ухудшает формирование кукси.

Компрессионная терапия предполагает:

жесткие повязки: немедленный послеоперационный протез (IPOP - Immediate Post Operative Prosthesis): гипс, бинт скотчкаст

полужесткие повязки: компрессионные элайнеры, полиэтиленовые повязки, пневматические съемные повязки (PPAM - Pneumatic Post Amputation Mobility Aid)

мягкие повязки: эластичный бинт

Какой тип компрессионной терапии применить зависит от индивидуальных особенностей пациента.

Методы формирования кукси

Среди дополнительных методик - постукивание, массажи, десенситизация (уменьшение чувствительности) и мобилизация рубца. Ни одна из них не заменяет другую. Напротив - они формируют комплексный подход для правильного заживления.

Постукивание поверх наложенных повязок можно проводить уже в послеоперационный период.

Что нельзя делать

При куксах голени следует размещать ногу выпрямленно в коленном суставе и держать ее ровно опущенной во время стояния. Но нельзя:

подкладывать под колено подушки и любые другие мягкие предметы

класть куксу на костыли во время стояния

При куксе бедра следует придерживаться следующих рекомендаций:

располагайте куксу в положении приведения к здоровой ноге

обязательно лежите на животе более 30 минут дважды в сутки

лежа на здоровой стороне, на боковую поверхность культи укладывайте груз

если вы лежите на боку, старайтесь размещать ампутированную ногу сверху

Дополнительно можно использовать косметические средства, такие как увлажняющие кремы. Это поможет смягчить рубцы и улучшить упругость кожи.

Нередко случаются случаи, когда пациента после ампутации беспокоят боли в куксе, фантомные боли и фантомные ощущения.

Фантомная боль - это боль в ампутированной конечности, которая может иметь жгучую, сжимающую или стреляющую природу. В 8 из 10 случаев фантомная боль сохраняется до двух лет после ампутации. Хотя постепенно и уменьшается.

Важной частью для контроля фантомной боли есть физическая активность, нормализация режима дня, гигиена сна, здоровое питание.