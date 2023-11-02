ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как подготовиться к протезированию после ампутации: список запрещенных действий

Четверг 02 ноября 2023 18:20
UA EN RU
Как подготовиться к протезированию после ампутации: список запрещенных действий Что нельзя делать после ампутации (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас нет точной статистики, сколько военных и гражданских потеряли конечности из-за боевых действий в Украине. По предварительным данным, эта цифра превышает 50 000 человек. Следует знать, как правильно готовиться к протезированию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что происходит после ампутации

Медики говорят, что после операции начинается подготовка пациента к протезированию. В этот период особенно важно соблюдать рекомендации врачей по уходу за швом.

Все потому, что именно от этого будет зависеть, правильно ли сформируется кукса, насколько сохранится подвижность суставов и чувствительность, а также как укреплять мускулатуру.

Уход за формированием кукси следует начать как можно раньше - это поможет ускорить сроки послеоперационного восстановления и обеспечивает раннее и успешное протезирование.

Сколько длится заживление

Время заживления кукси зависит от типа ампутации, возраста и общего состояния пациента. Обычно этот процесс занимает от 4 до 8 недель.

В течение этого периода пациент и врач имеют несколько основных задач: правильно ухаживать за куксой, устранить отек, нормализовать поверхностную чувствительность, улучшить эластичность и мобильность рубца, повысить силу мышц кукси и общую выносливость организма.

На формирование кукси могут повлиять следующие факторы:

  • уровень ампутации
  • техника исполнения ампутации
  • индивидуальные особенности пациента
  • послеоперационный уход

Неправильный уход и, соответственно, неправильное формирование кукси в дальнейшем могут негативно повлиять на протезный этап реабилитации или вообще сделать его невозможным.

Что такое компрессионная терапия

Компрессионная терапия - это один из основных методов, применяемых для формирования кукси и уменьшения ее отека. Отек важно преодолеть как можно скорее, ведь он имеет ряд негативных воздействий: замедляет заживление раны, ухудшает мобильность, увеличивает время до начала протезного этапа реабилитации и ухудшает формирование кукси.

Компрессионная терапия предполагает:

  • жесткие повязки: немедленный послеоперационный протез (IPOP - Immediate Post Operative Prosthesis): гипс, бинт скотчкаст
  • полужесткие повязки: компрессионные элайнеры, полиэтиленовые повязки, пневматические съемные повязки (PPAM - Pneumatic Post Amputation Mobility Aid)
  • мягкие повязки: эластичный бинт

Какой тип компрессионной терапии применить зависит от индивидуальных особенностей пациента.

Методы формирования кукси

Среди дополнительных методик - постукивание, массажи, десенситизация (уменьшение чувствительности) и мобилизация рубца. Ни одна из них не заменяет другую. Напротив - они формируют комплексный подход для правильного заживления.

Постукивание поверх наложенных повязок можно проводить уже в послеоперационный период.

Что нельзя делать

При куксах голени следует размещать ногу выпрямленно в коленном суставе и держать ее ровно опущенной во время стояния. Но нельзя:

  • подкладывать под колено подушки и любые другие мягкие предметы
  • класть куксу на костыли во время стояния

При куксе бедра следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • располагайте куксу в положении приведения к здоровой ноге
  • обязательно лежите на животе более 30 минут дважды в сутки
  • лежа на здоровой стороне, на боковую поверхность культи укладывайте груз
  • если вы лежите на боку, старайтесь размещать ампутированную ногу сверху

Дополнительно можно использовать косметические средства, такие как увлажняющие кремы. Это поможет смягчить рубцы и улучшить упругость кожи.

Нередко случаются случаи, когда пациента после ампутации беспокоят боли в куксе, фантомные боли и фантомные ощущения.

Фантомная боль - это боль в ампутированной конечности, которая может иметь жгучую, сжимающую или стреляющую природу. В 8 из 10 случаев фантомная боль сохраняется до двух лет после ампутации. Хотя постепенно и уменьшается.

Важной частью для контроля фантомной боли есть физическая активность, нормализация режима дня, гигиена сна, здоровое питание.

Ранее мы сообщали, что воин ВСУ рассказал о жизни с протезом, реакции общества и что держит на плаву.

Также мы писали, кто может бесплатно получить протез в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
протез ампутація