Как не переедать: фитнес-тренер поделился простым лайфхаком

Однако привычку много есть стоит искоренять из своей жизни раз и навсегда.

Тяжесть, вздутие, лишний вес и иногда даже тошнота. Все это последствия регулярных перееданий, негативно влияющих на наше самочувствие и организм.

Сертифицированный фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook делится советом, как избежать перееданий.

Почему люди переедают?

Основной причиной перееданий специалисты называют расстройства пищевого поведения, которые в свою очередь вызваны разными видами стресса.

Когда организм попадает в стрессовую ситуацию, он включает режим SOS и хочет как можно быстрее успокоиться. Поэтому система посылает сигнал мозгу, что хочет есть. Интересно, что при этом человек может вообще не чувствовать голода.

К тому же чувство насыщения приходит в мозг позже, чем человек успевает набить желудок. Если после сытного обеда еще думаете о десерте, подождите несколько минут. Возможно, вы поймете, что сладкое будет лишним.

Конечно, избежать переедания навсегда вы не сможете, ведь часто это единственный доступный способ снять напряжение и получить удовольствие. Однако уменьшить потенциальное количество перееданий в минимальное можно.

Лишний вес – следствие регулярных перееданий (фото: Freepik)

Как не переедать: лайфхак

Фитнес-тренер Виктор Манздяк пишет, что еда безоговорочно доставляет удовольствие. Однако, уверяет он, переедать - это не только вредно, но и не особенно кайфово.

"Предположим, что каждый час без еды удваивает количество удовольствия, которое будет получено от следующего приема пищи. Следовательно, чем дольше ты воздерживаешься от еды, тем больше радости от трапезы. Голод - лучшая приправа к еде", - объясняет эксперт.

По словам тренера, рядовой человек питается хаотично: перед телевизором, во время работы или встреч с друзьями, когда нечего делать. Главное заблуждение в том, что здесь нет места для голода.

"Наш мозг не только стремится к дешевым эмоциям, он еще и экономный и ленивый. Он, чтобы лишний раз не напрягаться, работает по алгоритмам. Большинство того, чем наполнена наша жизнь - стереотипные вещи", - пишет Виктор.

Это означает, что постоянные и непрерывные жевания пищи - это привычка, которую мы сами в себе воспитали. Мозг не хочет обдумывать, целесообразно ли сейчас есть, он инстинктивно подает сигнал желудку.

В заключении есть золотое правило питания: ешьте только тогда, когда чувствуете голод. Поначалу будет сложно, старые привычки будут рваться наружу. Но со временем новое правило окрепнет.

"Удовольствие от еды, которое ты будешь получать, проголодавшись, и здоровое тело как результат отсутствия переедания, будут поддерживать это правило", - заключает фитнес-тренер.