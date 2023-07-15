Как перестать лениться и откладывать работу "на потом": это поможет каждому

Не ругайте себя

Не нужно корить себя за нежелание что-то делать. Таким образом организм сигнализирует вам о необходимости отдохнуть и восстановить силы. Для этого позволяйте себе ничего не делать раз в неделю. Посвящайте этот день исключительно своим желаниям: выспитесь, смотрите сериалы, ходите гулять, ешьте все, что хотите. А если в ваши планы будет входить только лень, пусть так и будет.

Найдите причину лени

Обычно она не появляется ни откуда. Выявите эту причину. Возможно, это ваша реакция на стрессовую ситуацию или сложную работу. Поймите, когда появляется желание ничего не делать, и подумайте, как можно изменить задачу, чтобы не было негативных эмоций.

Беритесь за что-нибудь простое

Еще труднее делать что-то объемное или многозадачное, поэтому не следует сразу перенапрягать нервную систему. Разделите большую задачу на несколько мелких пунктов и начните постепенно их выполнять. Для начала выберите что-нибудь самое простое, и это уже приблизит вас к цели без ущерба себе.

Составьте расписание

Самодисциплина и режим помогут вам быть в тонусе. Не нужно делать его очень подробным, скорее - приблизительным. Запишите все, что нужно сделать в течение дня. Таким образом, мозгу не придется рассеивать внимание и держать в памяти все задачи на день.

Придумайте приятный ритуал

Вы можете вознаграждать себя за проделанную работу или придать этому процессу какие-то особенности. Например, перед началом рабочего дня заваривать ароматный кофе с любимым десертом. Но после того, как сделаете что-то важное, не нужно вознаграждать себя вкусностями, ведь это может привести к развитию РПП.