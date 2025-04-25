Не выгуливайте собаку в такую ​​погоду: какая температура смертельно опасна

По словам эксперта, нам может казаться, что жара еще не началась, но для собак повышение температуры весной и летом - это уже ад. И от перегрева собака может умереть быстрее, чем от холода.

Почему жара опасна для собак

Ученые пришли к выводу, что уже при температуре +15 градусов и выше собака не способна эффективно отдавать избыточное тепло во время активности. То есть это уже критическая температура. Если нет тени, воды и отдыха - перегрев это лишь вопрос времени.

Симптомы теплового удара у собаки

Очень частое дыхание, одышка

Слабость, шаткая походка

Слизистая рта и язык ярко-красные или синюшные

Горячее тело, особенно живот, уши и лапы

Слюнотечение

Вялость или обморок

Рвота, судороги

"Это чрезвычайная ситуация. Нужно действовать немедленно!" - подчеркивает Андрей Долженко.

Что делать при тепловом ударе у собаки

Немедленно перенести собаку в тень или прохладное место

Обложить тело влажными холодными полотенцами, особенно живот, лапы, шею

Охлаждать постепенно. Не поливать ледяной водой! Это может вызвать шок

Предлагать воду, но не заставлять пить. Малыми глотками.

Обратиться к ветеринару как можно скорее, даже если собаке стало лучше

Как избегать перегрева летом

Старайтесь в теплую погоду не принуждать собаку к физическим нагрузкам. Если пес не в восторге от беготни и прыжков - не заставляйте, послушайте своего любимца.

Стройте маршруты с тенью. Избегайте асфальта, песка, бетона - они в жару нагреваются до +50 +60 градусов.

Не оставляйте собаку под прямыми солнечными лучами.

Автомобиль - это ад. Паркуй в тени, оставляй окна открытыми, оставь воду. Даже кондиционер не спасет, если двигатель выключится.

В особенно жаркие дни выгуливайте собаку рано утром, когда еще нет жары и поздно вечером, когда уже стало прохладнее

Внимание! Внимание на поверхности!

Кинолог напоминает, что собаки не имеют обуви, а подушечки лап у них очень чувствительны. Бетон, асфальт, плитка, песок - эти материалы очень быстро впитывают тепло и разогреваются до +50 +60 градусов. Получить ожоги животное может просто стоя на месте несколько минут.

"Простой тест: приложите тыльную сторону ладони к земле на 5 секунд - если вам горячо, то собаке будет еще хуже", - говорит Андрей Долженко.

Он советует выбирать маршруты прогулки с травой или тропами в тени, избегать стояния на горячих поверхностях. Если нет альтернативы - обувайте собаку в специальные ботиночки или не выходите на улицу в жару.

"Иногда собака не подает сразу явных сигналов, но уже борется за жизнь. И даже если не погибнет, будет страдать из-за нашей неосмотрительности. Весна - это уже опасный сезон. Начиная с +15 градусов - это зона риска. Заботьтесь о своих друзьях, потому что для них вы - весь мир. И он не скажет, что ему уже плохо", - обратился к хозяевам собак эксперт.