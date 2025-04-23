Стали известны последние слова Папы Римского перед смертью: кому и что он сказал

Последним днем жизни Папы Франциска стало воскресенье, когда весь мир отмечал Пасху. Ему очень хотелось сделать сюрприз для более 50 000 верующих, собравшихся на площади Святого Петра, но он немного колебался.

Поэтому Франциск спросил у своего личного помощника по здравоохранению Массимилиано Страппетти, сможет ли совершить маленькое путешествие в праздник: "Как вы думаете, я смогу это сделать?"

Получив ответ, Папа Франциск провел обряд освящения на балконе фасада базилики Святого Петра, а затем проехал на папамобиле по площади. Там он обнял толпу, особенно детей, потому что это была его первая поездка после выписки из больницы Джемелли, а еще - последняя прогулка среди верующих в его жизни.

Он вернулся уставший, но довольный. И после этого поблагодарил своего личного медицинского ассистента: "Спасибо, что вернул меня на площадь".

Это выражение благодарности было одним из последних слов Папы Франциска к человеку, который неутомимо опекал его на протяжении всей его болезни, а также раньше.

Несколько лет назад Страппетти спасла Папе жизнь, потому что предложила операцию на толстой кишке. В 2022 году Франциск отблагодарил медсестру и назначил ее своим личным помощником по охране здоровья.

Массимилиано Страппетти была рядом с Папой в течение всех 38 дней его госпитализации в больнице. Она круглосуточно присматривала за ним во время восстановления в Casa Santa Marta. И она была рядом с Папой Римским в Пасхальное воскресенье. Последние часы жизни Папы Римского были спокойными (фото: Getty Images)

После прогулки на площади Святого Петра Папа Франциск отдохнул и тихо поужинал. Около 5:30 утра у него появились признаки внезапной болезни, на которую немедленно отреагировали все, кто был с ним рядом.

Примерно через час Папа сделав жест на прощание Страппетти, впал в кому. По словам тех, кто был с ним в последние минуты жизни, Франциск не страдал и все произошло очень быстро.

"Это была осторожная и спокойная смерть, почти внезапная, без долгих страданий или общественной тревоги для Папы, который всегда очень сдержанно относился к своему здоровью. Папа Франциск умер на следующий день после Пасхи, когда он смог предложить городу и миру свое последнее Апостольское благословение и снова обнять верующих", - написал Сальваторе Чернуцио.

Похороны Папы Римского состоятся в субботу, 26 апреля и по завещанию, он будет похоронен не в соборе Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Также в его последнем желании указано, что он должен покоиться в одном гробу из дерева и обшитом цинком, а не в трех, как это принято (кипарисовый гроб, из свинца и из вяза - все они ставятся друг в друга).

"Могила должна быть в земле. Простая, без особых украшений, только с надписью "Франциск", - таким было последнее желание Папы Римского.

Процесс выбора нового Папы Римского начнется только после похорон.