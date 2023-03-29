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Как получить препараты по программе "Доступні ліки", если ваш врач отсутствует

Как получить медикаменты, когда ваш врач отсутствует (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В Минздраве рассказали, как получить препараты по программе "Доступні ліки", когда ваш врач временно отсутствует.

Инструкцией поделились на сайте Минздрава.

Как получить медикаменты в случаи отсутствия врача

"Если вам нужно получить рецепт на препараты по программе "Доступні ліки", а ваш врач отсутствует, например, заболел, - получить рецепт без лишних затягиваний можно у врача, которого медучреждение назначает на замену", - говорится в сообщении.

О замене сообщают:

  • объявлением в медучреждении;
  • на сайте медучреждения;
  • на странице в социальной сети;
  • по телефону пациентам, которые были записаны к этому врачу.

Если врача нет на рабочем месте по непредвиденным обстоятельствам, то медучреждение сообщает об этом в первый же день.

Новый врач может выписать нужный рецепт на основе данных с Электронной системе здравоохранения.

Какие препараты можно получить по программе

Программа "Доступні ліки" охватывает 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарственных средств и еще 405 других препаратов.

В 2022 году программу расширили двумя новыми направлениями: добавилось лекарство против болезни Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких.

Также в программу входят препараты для лечения сахарного и несахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и эпилепсии, профилактики инфарктов и инсультов.

В 2023 году программу будут расширять. В нее уже включили иммуносупрессивные препараты для людей, которым проведена трансплантация. Также в программу войдут тест-полоски для людей с инсулинозависимым диабетом и обезболивающие препараты для паллиативных больных.

Полный перечень препаратов, которые доступны по этой программе, можно просмотреть здесь - реестр лекарственных средств.

Ранее мы рассказывали о том, кто может получить медикаменты по программе "Доступні ліки".

Недавно мы писали, что нужно знать об Е-рецепте, который заработает с апреля.

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доступні лікиздоровяМинистерство здравоохранения Украины