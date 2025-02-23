Как омолодить взгляд? Топ современных советов от пластического хирурга

Можно ли сделать лицо моложе?

Как объясняет специалист, обычно операция для омоложения взгляда нужна после 35-40 лет, когда у человека опускаются верхние веки или брови, появляются морщины, мешки и темные круги под глазами.

Но, все же, главный ориентир для пациента и хирурга не возраст, а внешний вид.

"Иногда ко мне на консультацию приходят совсем молодые девушки, которые жалуются на то, что имеют сердитый взгляд, даже когда в хорошем настроении. Рассказывают, что друзья и коллеги постоянно их переспрашивают, все ли с ними в порядке? Почему они такие мрачные? Достаточно подвести девушку к зеркалу и немного поднять брови, как ее взгляд сразу открывается и она говорит: "О, так намного лучше!". В этот момент задача хирурга - учесть индивидуальные особенности пациента и выбрать ту процедуру, которая даст лучший эстетический омолаживающий эффект", - говорит Александр Бебих.

Прощайте, морщины гнева!

Самая простая процедура по омоложению взгляда, которую пациенту может предложить хирург - подтяжка лба. Эта операция имеет и другие названия - фронтопластика, или лифтинг.

Назначается в случае, когда взгляд пациента портят опущенные брови и верхние веки, а также, когда на лбу присутствуют глубокие морщины. Их еще называют "морщинами гнева".

"Есть три вида подтяжки лба: классическая, эндоскопическая и локальный лифтинг бровей. В классическом случае разрез делается от уха до уха вдоль волосистой части головы. Кожа лба подтягивается, а ее излишки удаляются. Эндоскопическая подтяжка менее травматична, поскольку хирургические манипуляции осуществляются через маленькие разрезы в волосистой части головы. Локальный лифтинг бровей, или броулифтинг - наименее травматичная процедура, которая позволяет приподнять брови и зафиксировать их в нужном положении. Выполняется операция через маленькие разрезы на линии роста волос или в зоне висков", - говорит пластический хирург.

Он добавил, что как вариант, можно выбрать лигатурную подтяжку бровей с помощью нитей. Но это временное решение. Определенные проблемы может создать популярный ныне татуаж бровей. Нарисованные брови пациента довольно трудно поддаются коррекции. Порой, чтобы открыть взгляд, хирургу нужно долго искать правильное положение брови или вместо подтяжки лба выбирать блефаропластику.

В тренде ли "Взгляд лисы"?

Пластика век, или блефаропластика - одна из самых популярных косметических процедур в мире. Например, в 2023 году было проведено 1,7 млн подобных операций. Омолодить взгляд хотят не только женщины, но и мужчины - их количество среди пациентов составляет примерно 20%. И с каждым годом желающих становится больше.

"Блефаропластика - отличный вариант в случае, когда пациент имеет нависание век, или хочет избавиться от мешков под глазами. Мы также можем изменить форму глаз, создав "взгляд лисы" - этот эффект сейчас очень популярен среди голливудских звезд", - говорит эксперт. Пластический хирург Александр Бебих назвал процедуры, которые могут омолодить взгляд (фото из личного архива)

Он объяснил, что есть несколько видов блефаропластики:

Верхняя - когда хирург удаляет избыточную кожу на верхних веках, чтобы избавиться от эффекта "тяжелого взгляда".

Нижняя - чтобы убрать мешки и морщины под глазами.

Круговая - комплексная операция, которая корректирует сразу верхние и нижние веки.

Молодым пациентам, которые не имеют избыточной кожи, подойдет трансконъюнктивальная блефаропластика.

"Это способ удаления орбитального жира через маленькие разрезы на внутренней поверхности нижнего века. Чтобы получить максимальный эффект омоложения, блефаропластику можно комбинировать с липофилингом. То есть собственный жир пациента мы пересаживаем в другие зоны лица, чтобы придать ему красивую форму", - говорит Александр Бебих.

Во время блефаропластики, которая в зависимости от сложности длится от 30 минут, хирург может использовать скальпель или лазер. Эффект от блефаропластики сохраняется 10-15 лет.

"Хотя может длиться и дольше, если вы будете вести здоровый образ жизни. Главное, после операции люди чувствуют себя моложе и признаются, что у них даже стиль жизни меняется к лучшему", - добавил пластический хирург.

Сначала надо выспаться

Основные причины появления темных кругов под глазами - проблемы со здоровьем, или неправильный образ жизни. Так, постоянное недосыпание приводит к застою крови и отекам, из-за чего сосуды под глазами становятся более видимыми. Темные круги могут быть и следствием похудения.

"Во время консультации часто выясняется, что темные круги под глазами - результат нездорового образа жизни. Пациенты признаются, что спать ложатся поздно, или не могут выспаться из-за ночных воздушных тревог. Напомню, что нужную дозу мелатонина можно получить только с 21 часа вечера до 3 часов ночи, когда собственно и вырабатывается гормон сна. Среди других плохих привычек: курение, употребление алкоголя, поздние ужины. Пить много жидкости или есть за час до сна врачи не советуют. Поэтому первый шаг к исчезновению темных кругов под глазами - сон и здоровый образ жизни", - говорит врач.

Он добавил, что если причина кроется в генетике, или особенностях кожи - это уже повод проконсультироваться со специалистом. Улучшить структуру кожи можно с помощью коктейлей из гиалуроновой кислоты, плазмотерапии, или мезотерапевтических процедур, когда в кожу пациента инъекционно вводятся витамины.

"Также существуют современные препараты, созданные специально для того, чтобы бороться с темными кругами под глазами. В некоторых случаях можно посоветовать блефаропластику, но сперва советую попробовать более простые методы лечения", - резюмирует Александр Бебих.