Как выбрать лекарства от аллергии, которые точно помогут: объяснение аллерголога

С приходом весны и лета для миллионов людей начинается не только пора отпусков и пикников, но и настоящий вызов - сезонная аллергия. Насморк, слезотечение, чихание, зуд - эти неприятные симптомы могут испортить настроение и значительно ухудшить качество жизни.

Так какие же лекарства на самом деле эффективны и как их правильно выбрать? Об этом рассказывает врач-аллерголог Елена Мозырская в интервью РБК-Украина.

Что стоит знать о лекарствах от аллергии

По словам Елены Мозырской, все антигистаминные препараты, используемые для лечения аллергии, условно делятся на три поколения: первое, второе и производные второго поколения. Понимание этой классификации является ключевым для правильного выбора.

Первое поколение

Эти препараты, хотя и могут давать довольно хороший эффект для снятия аллергических симптомов, имеют значительные недостатки. Главный из них - выраженный снотворный эффект. Это означает, что после приема таких лекарств человек может чувствовать сонливость, заторможенность, что затрудняет повседневную деятельность, особенно управление автомобилем или работу, требующую концентрации. Кроме того, их эффективность является непродолжительной, что требует частого приема в течение дня. Именно поэтому препараты первого поколения, как правило, не рекомендованы для регулярного применения при аллергии. Их место - скорее в неотложных случаях или по назначению врача в специфических ситуациях.

Второе и производные второго поколения

Эти препараты являются более современными и безопасными. Их основное преимущество - это минимальный или отсутствующий снотворный эффект при длительном и выраженном действии. Это позволяет принимать их раз в сутки и не испытывать дискомфорта, связанного с сонливостью. Именно это лекарство является основным выбором для лечения сезонной аллергии и других аллергических проявлений. Они позволяют контролировать симптомы без значительного влияния на активность и работоспособность.

Когда начинать прием препаратов

Это один из самых распространенных вопросов среди аллергиков. Елена Мозырская дает четкий ответ: при первых же появлениях симптомов аллергии необходимо начинать прием препаратов.

Однако, есть и лучший вариант: будет даже хорошо, если человек, страдающий аллергией, начнет прием препаратов за несколько дней до ожидаемого сезона активности аллергена, на который он реагирует.

Например, если известно, что аллергия на пыльцу березы начинается в середине апреля, можно начать принимать лекарства в начале апреля. Такой профилактический подход позволяет организму подготовиться к встрече с аллергеном и уменьшить интенсивность реакции.