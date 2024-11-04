Как называть мужчин-развратников: "бахур", "курвій" или "шльондер"?

На самом деле в украинском языке существует далеко не одно слово, которым можно обозначить мужчину-развратника и бабника.

"Курва - польский вульгаризм женского рода, которого нет в советском толковом словаре украинского языка, но есть в словаре Гринченко и в современном толковом двадцатитомнике. А в народе живут и общекорневые слова мужского рода: курвій, курваль, курвар, курвач, курвак - выбирайте по своему вкусу. Курваль зафиксирован в словаре Уманца и Союза 1893-1898 гг.", - объясняет редактор.

Шльондер - тоже годится. По словам Ольги Васильевой, это вполне нормальное соответствие к слову шльондра, но это неологизм.

"А вот слов хвойдак, хвойдун или хвойдник образовывать не надо, потому что хвойда - это слово общего рода, которое давно зафиксировано. ХВОЙДА - пренебрежительное слово. Употребляется как бранное слово как к женщинам, так и к мужчинам", - рассказывает филолог.

"Він сам, пся крев, хвойда і старий балакун, після уманської поразки зализував рани, як той пес побитий (Натан Рибак, "Переяславська Рада").

Еще есть два слова, которыми можно назвать таких мужчин:

Бабій - тот, кто сильно ухаживает за женщинами; поклонник, ухажер.

Бахур - развратник; поклонник, любовник.

"Познайте, молодиці гожі, - З Енеєм бахурі всі схожі, Щоб враг зрадливих всіх побрав!" (Іван Котляревський, "Енеїда")

Стоит отметить, что в галицком диалекте бахур означает мальчик, но в литературном языке это развратник.

"Что касается шлюхи, то маскулинатив к нему образовать невозможно, но есть проститут" - добавляет редактор.

"В словаре Агатангела Крымского - проститутник. Однако я считаю слово проститутник, как и хвойдник, не очень корректным, потому что оно может обозначать мужчину, который ходит по проституткам/хвойдам, а не сам является проститутом и хвойдой", - отмечает Ольга.

А вот от слова бабій можно образовать феминитив. Если лесбиянка предает свою партнершу или партнерш, она бабійка.